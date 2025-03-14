Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Papa Francisco completa um mês de internação e passa bem a noite no hospital
Sumo Sacerdote

Papa Francisco completa um mês de internação e passa bem a noite no hospital

Especialistas médicos disseram que o principal risco é que o pontífice venha a ter uma condição de sepse - resposta inflamatória exacerbada do organismo a uma infecção. Francisco tem 88 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mar 2025 às 11:22

Publicado em 14 de Março de 2025 às 11:22

Papa Francisco durante audiência geral semanal realizada no Salão Paulo VI, no Vaticano
Papa Francisco durante audiência geral semanal realizada no Salão Paulo VI, no Vaticano. Pontífice está há um mês internado Crédito: ALESSANDRA TARANTINO/AP
O papa Francisco, 88, passou novamente uma noite tranquila, informou o Vaticano. O religioso completou nesta sexta-feira (14) um mês de internação. Ele chegou ao hospital Gemelli, em Roma, com uma infecção respiratória considerada grave.
No mês passado, ainda nos primeiros dias de hospitalização, o Vaticano anunciou que ele sofria de uma pneumonia bilateral. Trata-se de uma infecção que torna a respiração mais difícil e pode inflamar e cicatrizar os pulmões. O anúncio reacendeu a preocupação com a saúde do líder da Igreja Católica, que teve o lobo pulmonar direito removido quando jovem.
Durante o tratamento, os especialistas médicos disseram que o principal risco é que o pontífice venha a ter uma condição de sepse - resposta inflamatória exacerbada do organismo a uma infecção - caso os germes que estão nas vias respiratórias caiam na corrente sanguínea.
Essa possibilidade diminuiu nos últimos dias, contudo. Houve melhora no estado de saúde de Francisco, e a equipe médica retirou na última segunda-feira (10) o chamado prognóstico reservado, o que na prática descartou perigo iminente de morte. Já na quarta (12), o Vaticano informou que uma tomografia de tórax recente confirmou a evolução no quadro clínico.
Em um mês de internação, o Vaticano procurou mostrar que o papa continua ativo no comando da Igreja, despachando documentos, textos para orações e recebendo o número dois da Cúria Romana, o secretário de Estado, Pietro Parolin. Francisco precisou, porém, delegar compromissos ligados ao Jubileu, e há quatro domingos não recita o Angelus, tradicional compromisso diante dos fiéis na praça São Pedro.
Os boletins divulgados diariamente são redigidos pelos médicos responsáveis pelo tratamento do pontífice e fazem a síntese de todas as avaliações de especialistas. Em seguida, "de acordo com o Santo Padre" eles liberam "a notícia ao mundo". "O papa sempre quis que disséssemos a verdade", afirmaram, ainda nos primeiros dias da hospitalização.
O pontífice tem prezado pela transparência. Boletins divulgados ao longo da internação, a pedido de Francisco, descreveram situações delicadas, como a necessidade de aspiração de vômito inalado.
Questionados sobre a ausência de imagens do líder religioso no hospital, os profissionais disseram no mês passado que não é possível tirar fotos dele de pijama. "Não é que ele fica vestido como papa o dia todo", disse na ocasião Sergio Alfieri, um dos médicos de Francisco. "Precisamos respeitar a sua privacidade."
Na véspera, Francisco completou 12 anos de pontificado. Durante esse período, ele procurou imprimir na Igreja uma imagem mais inclusiva, tanto no aceno à comunidade LGBTQIA+ quanto na nomeação de mulheres para cargos importantes da cúpula do Vaticano.
O Vaticano parabenizou Francisco pela marca em um vídeo com a retrospectiva do religioso à frente da Igreja. A Santa Sé também pediu que os fiéis continuem orando pela saúde do argentino.

Veja Também

Raio-x confirma melhora do quadro de saúde do papa Francisco, diz Vaticano

Papa teve mais uma 'noite tranquila', afirma Vaticano

Papa Francisco responde bem ao tratamento, diz Vaticano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Papa Francisco Igreja Católica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados