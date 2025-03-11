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Esperança

Papa teve mais uma 'noite tranquila', afirma Vaticano

Francisco trata de uma pneumonia bilateral. Durante a última semana, depois de dias com quadro de saúde estável, ele teve uma recaída e precisou, novamente, utilizar ventilação mecânica não invasiva

Publicado em 11 de Março de 2025 às 09:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 mar 2025 às 09:19
Papa Francisco durante missa no Vaticano
Papa Francisco durante missa no Vaticano. Pontífice recupera-se de problemas de saúde Crédito: Reuters/Folhapress
O papa Francisco teve mais uma "noite tranquila", informou o Vaticano na manhã desta terça-feira, 11. Na noite anterior, o prognóstico do pontífice deixou de ser reservado após as melhoras no seu estado de saúde se consolidarem.
Internado há 24 dias, Francisco trata de uma pneumonia bilateral. Durante a última semana, depois de dias com quadro de saúde estável, ele teve uma recaída e precisou, novamente, utilizar ventilação mecânica não invasiva. Além dos vários episódios de insuficiência respiratória e broncoespasmo, ele teve insuficiência renal leve e precisou de transfusão de sangue.
As melhoras registradas foram confirmados pelos exames de sangue e testes clínicos, assim como pela boa resposta do papa à terapia farmacológica.
Na segunda, 10, Francisco enviou uma mensagem às vítimas das enchentes na cidade de Bahía Blanca, na Argentina, e também na cidade vizinha de Cerri.

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