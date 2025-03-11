Papa teve mais uma 'noite tranquila', afirma Vaticano

Papa Francisco durante missa no Vaticano. Pontífice recupera-se de problemas de saúde Crédito: Reuters/Folhapress

O papa Francisco teve mais uma "noite tranquila", informou o Vaticano na manhã desta terça-feira, 11. Na noite anterior, o prognóstico do pontífice deixou de ser reservado após as melhoras no seu estado de saúde se consolidarem.

Internado há 24 dias, Francisco trata de uma pneumonia bilateral. Durante a última semana, depois de dias com quadro de saúde estável, ele teve uma recaída e precisou, novamente, utilizar ventilação mecânica não invasiva. Além dos vários episódios de insuficiência respiratória e broncoespasmo, ele teve insuficiência renal leve e precisou de transfusão de sangue.

As melhoras registradas foram confirmados pelos exames de sangue e testes clínicos, assim como pela boa resposta do papa à terapia farmacológica.