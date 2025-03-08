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Papa Francisco responde bem ao tratamento, diz Vaticano

O homem de 88 anos rezou na manhã de sábado na capela da suíte papal no Hospital Gemelli, em Roma

Publicado em 08 de Março de 2025 às 19:43

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

08 mar 2025 às 19:43
Imagem BBC Brasil
Condição clínica do pontífice permaneceu estável nos últimos dias Crédito: Getty Images
O papa Francisco, internado para tratar uma pneumonia e bronquite há mais de três semanas, apresentou uma "boa resposta" ao tratamento, informou o Vaticano neste sábado (8/3).
"A condição clínica do Santo Padre nos últimos dias permaneceu estável e, consequentemente, indica uma boa resposta ao tratamento", acrescentou a nota.
"Houve, portanto, uma melhoria gradual e leve."
O pontífice de 88 anos rezou na manhã de sábado na capela da suíte papal no Hospital Gemelli de Roma, onde está sendo tratado.
O papa não é visto em público desde que foi internado, o período mais longo afastado dos olhos do público desde o início de seu papado, há 12 anos.
Ele foi hospitalizado em 14 de fevereiro após apresentar dificuldades respiratórias — e inicialmente tratado para bronquite antes de ser diagnosticado com pneumonia em ambos os pulmões.
O pontífice sofreu dois episódios de insuficiência respiratória e foi submetido à "ventilação mecânica não invasiva".
O líder católico de origem argentina sofreu vários problemas de saúde nos últimos dois anos. Ele é propenso a infecções pulmonares, já que desenvolveu pleurisia (uma inflamação do revestimento dos pulmões e do tórax) quando era jovem, o que levou à remoção de parte de um dos seus pulmões.
Os médicos do papa acreditam que ele deve enfrentar uma longa recuperação, devido à sua idade e histórico médico.
Imagem BBC Brasil
Papa Francisco retirou parte do pulmão quando tinha 21 anos Crédito: Getty Images
Nesta quinta-feira (6/3), o papa Francisco compartilhou uma mensagem de voz agradecendo as orações pela sua saúde.
Foi a primeira vez que o pontífice se dirige aos fiéis desde que foi internado no Hospital Gemelli.
"Agradeço de todo o coração as orações que vocês fizeram pela minha saúde na praça. Acompanho vocês daqui. Que Deus os abençoe, e que a Virgem cuide de vocês. Obrigado", disse ele em espanhol, com a voz frágil.
O papa se dirigia a dezenas de fiéis que estavam reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, para rezar pela sua saúde.
A mensagem breve, de duas linhas, havia sido gravada mais cedo naquele mesmo dia no Hospital Gemelli.
Desde a internação, os boletins informam que Francisco está "comovido" com todas as manifestações de carinho e melhoras que vem recebendo, e "especialmente tocado" com as mensagens das crianças.
O papa não pôde liderar várias cerimônias desde sua hospitalização. A mais recente foi na Quarta-feira de Cinzas, que marca o início da Quaresma, o período de seis semanas que antecede a Páscoa.

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