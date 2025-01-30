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Internacional

ONU nomeia general brasileiro para chefiar missão no Congo

O general de divisão Ulisses Mesquita Gomes atuava no Comando Logístico do Exército e foi nomeado comandante da Monusco, a força de estabilização da República Democrática do Congo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 jan 2025 às 10:18

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 10:18

General brasileiro Ulisses de Mesquita Gomes
General brasileiro Ulisses de Mesquita Gomes Crédito: Exército Brasileiro / Reprodução
O general de divisão Ulisses Mesquita Gomes foi nomeado comandante da Monusco, a força de estabilização da República Democrática do Congo (RDC), que atua ao lado do Exército congolês contra os rebeldes do M23, apoiados por Ruanda.
O anúncio da nomeação do general Ulisses, que atuava no Comando Logístico do Exército, ocorre em meio à crise desencadeada pela ofensiva do M23 no leste do país, atingindo a cidade de Goma, capital do Kivu do Norte, Estado da RDC vizinho à Ruanda. O grupo é formado por combatentes da minoria tutsi.
Milhares de habitantes de Kivu do Norte deixaram a região, enquanto protestos contra o que os congoleses chamam de inação das potências estrangeiras diante da agressão de Ruanda estouraram na quinta-feira em Kinshasa, capital da RDC. Embaixadas de França, Bélgica, EUA e Brasil foram atacadas por manifestantes.

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Violência

A Monusco tem 12 mil militares, a maioria africanos. Durante a ofensiva do M23, os capacetes azuis da ONU sofreram 13 baixas. Ao todo, 22 militares brasileiros estão na força da ONU, 5 dos quais permanecem em Goma, pois ocupam funções no Estado-Maior da brigada. O restante está agregado ao batalhão uruguaio, uma das unidades da Monusco que tem autorização para usar a força.
Segundo o Exército brasileiro, outros dez militares estão na cidade de Beni, ao norte do país. "A situação nessa localidade permanece dentro da normalidade, sem alterações significativas na segurança", informou o Exército.
Até 2024, a Monusco era chefiada por outro general brasileiro: Otávio Rodrigues de Miranda Filho. Em novembro de 2023, ele deixou o comando sem que um substituto fosse nomeado.
Escolhido para substituí-lo, no fim do ano passado, o general Ulisses aguardava a sua aprovação pelo Conselho de Segurança da ONU quando a crise estourou - ela dependia do voto da Rússia. Enquanto isso, a força estava sendo chefiada interinamente pelo general Khar Diouf, do Senegal. A previsão é que Ulisses chegue à RDC na próxima semana. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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