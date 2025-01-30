Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Anabolic

PF prende distribuidor de anabolizantes em apartamento na Praia da Costa

Homem estava com 3.000 produtos, avaliados em R$ 100 mil; ele é apontado pela PF como responsável pela comercialização de medicamentos sem registro na Anvisa
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

30 jan 2025 às 08:59

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 08:59

Operação da PF contra venda ilegal de anabolizantes

Um homem de 58 anos com passagens pela polícia voltou a ser preso em flagrante na quarta-feira (29), dentro do apartamento dele, na Praia da Costa, em Vila Velha, durante a Operação Anabolic, da Polícia Federal, contra o comércio clandestino de substâncias anabolizantes. O detido, segundo a investigação, é responsável pela comercialização de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O nome dele não foi informado pela Polícia Federal.
O objetivo da corporação era cumprir mandado de busca e apreensão, que havia sido expedido pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha. Durante a operação, o homem, classificado como um "distribuidor" das substâncias, foi preso em flagrante.
Além da prisão na quarta-feira (29), o homem de 58 anos foi alvo em:
  • 2024 - foi detido quando retirava 3 kg de produtos anabolizantes em uma agência dos Correios, em Vila Velha
  • 2008 - foi detido na Operação TNT, da Polícia Federal
Durante as investigações, os policiais identificaram que, mesmo após a última prisão, em agosto do ano passado, quando pagou a fiança e recebeu liberdade provisória, as encomendas dos medicamentos controlados continuaram a ser recebidas e comercializadas ilegalmente, por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Os produtos eram vendidos em academias de musculação, sem exigência de receita e sem a devida autorização para comércio pela Vigilância Sanitária.
Conforme a Polícia Federal, 3 mil produtos com substâncias anabolizantes, com rótulos em idioma estrangeiro, de variados laboratórios, sem selo da Anvisa, avaliados em mais de R$ 100 mil, foram encontrados pelos policiais na geladeira, no quarto e na despensa do apartamento do preso e também no interior do veículo dele, que estava na garagem do edifício. Os produtos apreendidos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, em São Torquato, para serem periciados.

R$ 100.000,00

É a soma dos produtos apreendidos no apartamento e no carro do suspeito
Também foi apreendida quantia de R$ 14.600,00 em espécie, além de embalagens, sacos plásticos e plásticos-bolha, o que sugere que o preso realizava a distribuição dos produtos pelos Correios e por outras empresas de transporte, segundo a Polícia Federal. O comércio de medicamentos sem a devida supervisão da Vigilância Sanitária coloca em risco a saúde das pessoas que consumiram esses anabolizantes, sendo um crime hediondo contra a saúde pública.
O investigado responderá pelo crime de comércio de medicamentos sem autorização do órgão de vigilância sanitária competente, podendo ser condenado a até 15 anos de prisão. A Polícia Federal informa que mantém ações de inteligência policial para identificar os responsáveis pela comercialização clandestina de produtos anabolizantes.

Veja Também

Estudante de Enfermagem morre em acidente na Rodovia do Sol e motorista acaba preso

'Irmão Vera' foragido é alvo de operação no RJ e tem cunhada presa no ES

Empresário do ES é preso por se unir ao tráfico para fornecer internet em bairro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anvisa crime espírito santo Praia da Costa Vila Velha Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados