PF prende distribuidor de anabolizantes em apartamento na Praia da Costa

Operação da PF contra venda ilegal de anabolizantes

O objetivo da corporação era cumprir mandado de busca e apreensão, que havia sido expedido pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha. Durante a operação, o homem, classificado como um "distribuidor" das substâncias, foi preso em flagrante.

Além da prisão na quarta-feira (29), o homem de 58 anos foi alvo em:

2024 - foi detido quando retirava 3 kg de produtos anabolizantes em uma agência dos Correios, em Vila Velha



foi detido quando retirava 3 kg de produtos anabolizantes em uma agência dos Correios, em Vila Velha 2008 - foi detido na Operação TNT, da Polícia Federal



Durante as investigações, os policiais identificaram que, mesmo após a última prisão, em agosto do ano passado, quando pagou a fiança e recebeu liberdade provisória, as encomendas dos medicamentos controlados continuaram a ser recebidas e comercializadas ilegalmente, por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Os produtos eram vendidos em academias de musculação, sem exigência de receita e sem a devida autorização para comércio pela Vigilância Sanitária.

Conforme a Polícia Federal, 3 mil produtos com substâncias anabolizantes, com rótulos em idioma estrangeiro, de variados laboratórios, sem selo da Anvisa, avaliados em mais de R$ 100 mil, foram encontrados pelos policiais na geladeira, no quarto e na despensa do apartamento do preso e também no interior do veículo dele, que estava na garagem do edifício. Os produtos apreendidos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, em São Torquato, para serem periciados.

R$ 100.000,00 É a soma dos produtos apreendidos no apartamento e no carro do suspeito

Também foi apreendida quantia de R$ 14.600,00 em espécie, além de embalagens, sacos plásticos e plásticos-bolha, o que sugere que o preso realizava a distribuição dos produtos pelos Correios e por outras empresas de transporte, segundo a Polícia Federal. O comércio de medicamentos sem a devida supervisão da Vigilância Sanitária coloca em risco a saúde das pessoas que consumiram esses anabolizantes, sendo um crime hediondo contra a saúde pública.