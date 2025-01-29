'Irmão Vera' foragido é alvo de operação no RJ e tem cunhada presa no ES

Durante a operação, a Polícia Civil prendeu a cunhada de Bruno, Emily Maria Barros Almeida, de 27 anos, esposa do traficante Luan Gomes Faria, outro 'Irmão Vera' que está preso. A reportagem da TV Gazeta apurou com a corporação que ela foi presa no bairro Itararé, em Vitória, e que integrava o esquema recebendo pedágio pago pelos comerciantes na própria conta bancária. Depois, conforme as investigações, a mulher enviava o dinheiro a um banco clandestino montado pela quadrilha no Rio de Janeiro, onde o valor era sacado em espécie. Em apenas um ano, a movimentação com as extorsões foi de R$ 43 milhões.

