'Irmão Vera' foragido é alvo de operação no RJ e tem cunhada presa no ES

Um dos alvos da operação Conexão Perdida, deflagrada nesta quarta-feira (29) pela Polícia Civil no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, é Bruno Gomes Faria, conhecido como "Nono", um dos conhecidos "Irmãos Vera" e uma das lideranças da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). A informação foi confirmada pelo delegado Alan Moreno de Andrade, chefe do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat). No decorrer da ação, um parente dele foi preso, segundo a polícia.
Durante a operação, a Polícia Civil prendeu a cunhada de Bruno, Emily Maria Barros Almeida, de 27 anos, esposa do traficante Luan Gomes Faria, outro 'Irmão Vera' que está preso. A reportagem da TV Gazeta apurou com a corporação que ela foi presa no bairro Itararé, em Vitória, e que integrava o esquema recebendo pedágio pago pelos comerciantes na própria conta bancária. Depois, conforme as investigações, a mulher enviava o dinheiro a um banco clandestino montado pela quadrilha no Rio de Janeiro, onde o valor era sacado em espécie. Em apenas um ano, a movimentação com as extorsões foi de R$ 43 milhões.
A operação é resultado de uma investigação sobre um esquema de extorsão a empresários e comerciantes, que eram coagidos a pagar quantias elevadas para continuar operando em comunidades controladas pelo tráfico. Segundo apuração da colunista de A Gazeta Vilmara Fernandes, Nono e o também foragido Marcos Luiz Pereira Junior, conhecido como MK, coordenavam as extorsões à distância, do Rio de Janeiro.
Operação Conexão Perdida no Rio de Janeiro
Os "Irmãos Vera" são ''Nono", que está foragido, e Luan Gomes Faria, o Kamu, e Gabriel Gomes Faria, o Buti, que estão presos. Eles são conhecidos assim em referência ao nome da mãe deles. Os três chefiam a facção, que atua na Grande Vitória, mas tem sede nas regiões de Itararé, Cruzamento, Conquista e Tabuazeiro, na Capital. Kamu e Buti foram presos no final de 2023. Segundo as investigações, isso não foi suficiente para impedir o ataque a empresários e comerciantes.
Bruno é condenado a 69 anos de prisão por um assassinato e três tentativas de homicídio. Segundo as investigações da polícia, ele e MK estão escondidos no Rio de Janeiro.
Parente dos 'Irmãos Vera' preso no ES
De acordo com o coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), delegado Alan Moreno de Andrade, um dos presos no Espírito Santo nesta quarta-feira (29) é um familiar de Luan Gomes Faria. Além dele, um empresário foi preso, suspeito de se aliar à facção para controlar o fornecimento de internet em Itararé, Vitória.
Atualização
29/01/2025 - 12:46
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil informou que uma das pessoas presas durante a operação no Espírito Santo, que é parente do Bruno, o 'Irmão Vera' procurado pela polícia em operação no Rio de Janeiro, é cunhada dele. O título e o texto foram atualizados.