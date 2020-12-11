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OMS analisará estudos de vacinas da Moderna e da AstraZeneca

A cientista-chefe da organização Mundial da Saúde (OMS), afirmou que a entidade deve analisar os estudos das vacinas nas próximas semanas.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 15:40

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 15:40

São Paulo começa a vacinar população em janeiro de 2021
São Paulo começa a vacinar população em janeiro de 2021 Crédito: Pixabay
A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, afirmou nesta sexta-feira (11), que a entidade deve analisar os estudos das vacinas experimentais contra a covid-19 da Moderna e da AstraZeneca nas próximas semanas.
"Dados são analisados apenas com resultados de fase três, como essas empresas e como foi com a Pfizer", declarou Soumya, em coletiva de imprensa.
A análise de dados, contudo, não significa aprovação automática para aplicação na população, trâmite que cabe a cada país.

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