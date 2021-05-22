Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Número de infectados pela Covid-19 no mundo ultrapassa 165 milhões
Avanço da pandemia

Número de infectados pela Covid-19 no mundo ultrapassa 165 milhões

O país com maior número de casos continua a ser os Estados Unidos, que somam 33,085 milhões de casos e 589,224 mil mortes. O país também lidera o ranking da vacinação

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 15:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 mai 2021 às 15:33
Coronavírus
Coronavírus já provocou mais de 440 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay
O número de pessoas infectadas pelo coronavírus no mundo chegou a 166,197 milhões de pessoas, com 3,444 milhões de mortes, segundo levantamento feito pela universidade norte-americana de Johns Hopkins.
Já o número de doses das vacinas contra a Covid-19 administradas no mundo já chega a 1,608 bilhão.
O país com maior número de casos continua a ser os Estados Unidos, que somam 33,085 milhões de casos e 589,224 mil mortes. O país também lidera o ranking da vacinação, com 281,162 milhões de doses aplicadas.
Em segundo lugar vem a Índia, com 26,289 milhões de casos reportados e 295,525 mil mortes pela doença. No país já foram aplicadas 190,233 milhões de doses de imunizante.
O Brasil está em terceiro lugar em número de infectados pela Covid-19, com 15,970 milhões de casos e 446,309 mil mortes. Em relação à vacina, foram aplicadas 62,122 milhões de doses.

Veja Também

CPI da Covid: relatório parcial já deve apontar erros do governo

Veja como comércio, restaurantes e escolas vão funcionar no ES na próxima semana

Taxa de transmissão da Covid-19 no ES subiu na última semana de abril

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Estados Unidos Covid-19 Mundo China
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados