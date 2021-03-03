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Manifestações

Novo dia de repressão em Mianmar deixa pelo menos 33 mortos

Os birmaneses continuam, apesar da pressão, saindo às ruas para exigir a saída dos generais golpistas e a libertação de centenas de pessoas detidas nas últimas semanas

Publicado em 03 de Março de 2021 às 17:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 mar 2021 às 17:50
Confronto entre policiais e manifestantes durante protesto contra o golpe militar em Mandalay, Mianmar, neste domingo (28)
Confronto entre policiais e manifestantes durante protesto contra o golpe militar em Mandalay, Mianmar, no domingo (28) Crédito: STR/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Ao menos 33 manifestantes pró-democracia morreram nesta quarta-feira, 3, em ações das forças de segurança de Mianmar, que continuam utilizando munição letal e matando para reprimir os protestos, um fato que ilustra o fracasso da comunidade internacional em sua tentativa de frear a espiral de violência provocada pelo golpe de Estado militar no país.
Sete pessoas morreram durante uma manifestação a favor da democracia na cidade de Monywa (centro do país), informaram à AFP fontes médicas. A 130 quilômetros de distância, em Mandalay, dois manifestantes morreram depois que foram atingidos por tiros na cabeça e no peito, segundo um médico, que pediu anonimato por temer represálias.
E na cidade de Myingyan (centro) um homem de 20 anos morreu e outras 17 pessoas ficaram feridas, segundo os socorristas. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o jovem coberto de sangue, enquanto os amigos o carregam para longe das barricadas
Em outras imagens, enquanto são ouvidas explosões, os manifestantes gritam: "Nossa revolta deve vencer". "As forças de segurança usaram gás lacrimogêneo, balas de borracha e munição letal", disse um integrante das equipes de emergência.
Com os cortes de internet, a intensificação do arsenal repressivo e ondas de detenções, a junta militar não para de aumentar a repressão desde o golpe de Estado que derrubou o governo civil de Aung San Suu Kyi, no dia 1 de fevereiro.
Os birmaneses continuam, apesar da pressão, saindo às ruas para exigir a saída dos generais golpistas e a libertação de centenas de pessoas detidas nas últimas semanas.
A situação é muito tensa em Yangon, capital econômica, especialmente em alguns bairros do norte, onde uma clínica recebeu 20 feridos.
Perto do pagode Sule Paya, no centro de Yangon, a capital econômica, os manifestantes organizaram um protesto e jogaram no chão as tampas das latas de lixo que usam como escudos improvisados. "Não façam nada contra a polícia e o Exército. Se vierem nos expulsar com violência continuem protestando pacificamente", gritou um jovem em um megafone. "Permanecemos unidos", responderam os manifestantes.
O domingo passado foi particularmente violento, com pelo menos 18 manifestantes mortos, de acordo com a ONU. Uma das vítimas foi sepultada nesta quarta-feira. Centenas de pessoas gritaram "a democracia é nossa causa" durante a cerimônia.

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APELO 

O papa Francisco pediu nesta quarta-feira o fim da repressão em Mianmar e o início do diálogo. "Recebo notícias tristes de Mianmar sobre os confrontos violentos, com perdas de vidas humanas. Desejo chamar a atenção das autoridades envolvidas para que o diálogo prevaleça sobre a repressão e a harmonia sobre a discórdia", disse Francisco no Vaticano.
"A comunidade internacional deve trabalhar para que as aspirações do povo de Mianmar não sejam sufocadas pela violência", completou.
A repressão também continua no âmbito judicial. O ex-presidente da República Win Myint, que já havia sido acusado de não respeitar as restrições vinculadas à pandemia, foi acusado agora de violar a Constituição, informou seu advogado Khin Maung Zaw.
A ex-chefe de fato do governo, Aung San Suu Kyi, que continua detida em um local secreto, enfrenta quatro acusações, incluindo "incitação a desordens públicas".

IMPRENSA

Seis jornalistas birmaneses, entre eles o fotógrafo da agência americana Associated Press (AP) Thein Zaw, foram acusados de violar uma lei de ordem pública recentemente modificada pela junta, segundo o seu advogado.
O texto engloba agora qualquer pessoa que "cause medo na população, divulgue informação falsa (...) ou incite a desobediência e a deslealdade dos funcionários", explicou.
Os seis homens, que podem ser condenados a três anos de prisão, estão na penitenciária de Insein, em Yangon, onde muitos presos políticos cumpriram longas sentenças durante as ditaduras anteriores.
"Os jornalistas independentes devem ser autorizados a informar livremente e com segurança, sem medo de represálias", afirmou Ian Philips, vice-presidente de informações internacionais da AP.
Enquanto isso, o Exército continua ignorando as críticas internacionais. O embaixador de Mianmar na ONU, Kyaw Moe Tun, rompeu com os generais na semana passada e pediu o "fim do golpe de Estado".
Desde então, a junta militar designou um substituto, mas Kyaw Moe Tun afirma que continua representando o país, uma disputa jurídica que deve ser solucionada pelas Nações Unidas. O Conselho de Segurança abordará novamente a situação de Mianmar nesta sexta-feira a pedido do Reino Unido.
No início de fevereiro, os 15 países membros do Conselho expressaram inquietação com a situação de Mianmar em uma declaração, mas sem condenar o golpe de Estado, pois China e Rússia são apoios tradicionais do Exército birmanês e não aceitaram a menção no texto.
O Exército, que contesta o resultado das eleições em novembro, vencidas pelo partido de Suu Kyi, prometeu organizar uma votação no próximo ano.

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