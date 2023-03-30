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Durante treinamento

Nove soldados dos EUA morrem em acidente com helicópteros do Exército

Desastre ocorreu quando as duas aeronaves sobrevoavam condado no Kentucky, perto da base militar de Fort Dale

Publicado em 30 de Março de 2023 às 16:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mar 2023 às 16:08
Nove soldados dos EUA morrem em acidente com helicópteros do Exército
Acidente envolveu dois helicópteros do Exército dos EUA e provocou a morte de nove soldados Crédito: Reuters | Folhapress
Um acidente envolvendo dois helicópteros do Exército durante um treinamento de rotina no sudeste dos Estados Unidos provocou a morte de nove soldados na noite de quarta-feira (29), informou um porta-voz das Forças Armadas.
O desastre ocorreu quando as aeronaves sobrevoavam o condado de Trigg, no Kentucky, a noroeste de Fort Campbell - base militar localizada bem na divisa entre o estado e o Tenneesee que é uma das maiores do território americano.
O brigadeiro John Lubas, vice-comandante de operações da divisão cujas tropas morreram no acidente, declarou que a causa do acidente ainda é desconhecida. A repórteres, ele afirmou que mesmo a notícia original de que os helicópteros tinham colidido um com o outro não é certa.
Uma equipe especializada em investigações de segurança aeronáutica parte de Fort Rucker, no Alabama, nesta quinta para examinar os computadores de bordo dos veículos, equivalentes às caixas-pretas de aeronaves comerciais.
O militar acrescentou que um dos helicópteros tinha cinco soldados e o outro, quatro, e todos usavam equipamento de visão noturna.
As aeronaves em questão eram do modelo HH-60, uma variação do Blackhawk criada para apoiar uma série de operações, incluindo ataques por via área e evacuações por razões médicas.
Modelo de helicóptero que sofreu acidente nos Estados Unidos
Modelo de helicóptero que sofreu acidente nos Estados Unidos Crédito: U.S. Army
À frente da Secretaria do Exército no governo de Joe Biden, Christine Wormuth mencionou o episódio em uma audiência com o Comitê das Forças Armadas do Senado nesta quinta, afirmando que este era "um dia difícil" para a instituição.
O governador do Kentucky, Andy Beshear, viajou a Fort Campbell para "apoiar as tropas e suas famílias", segundo escreveu no Twitter. A área onde a base está localizada tinha céu limpo e pouco vento na noite do ocorrido, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. Em 2018, um outro acidente de helicóptero durante um treinamento no local matou dois soldados.

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