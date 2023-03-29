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Segundo Vaticano

Papa Francisco é internado em Roma devido a infecção respiratória

Pontífice, de 86 anos, ficará hospitalizado por vários dias e está em uma policlínica para realizar exames previamente agendados

Publicado em 29 de Março de 2023 às 16:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mar 2023 às 16:19
O papa Francisco durante a celebração
Papa Francisco é internado com infecção respiratória Crédito: ANDREW MEDICHINI/AP
O papa Francisco ficará hospitalizado por "vários dias" devido a "infecção respiratória", segundo o Vaticano.
O pontífice está na Policlínica Agostino Gemelli, em Roma, na Itália, para fazer "alguns exames que haviam sido previamente agendados".
A informação foi revelada pelo diretor da assessoria de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, que não detalhou quais foram os exames feitos pelo argentino.
Nos últimos meses, o Pontífice, de 86 anos, tem se queixado de dores no joelho causadas por uma artrose, doença que o forçou a usar uma cadeira de rodas com frequência.
Francisco também tem problemas crônicos nos nervos ciáticos e já foi submetido a uma delicada cirurgia de cólon em julho de 2021.
Recentemente, ele admitiu que um cansaço que o impeça de ver as coisas claramente poderia levá-lo a renunciar ao comando da Igreja Católica, assim como seu antecessor, Bento XVI.
Além disso, Jorge Bergoglio revelou que assinou uma carta de renúncia a ser usada caso não possa exercer suas funções por motivos de saúde.

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