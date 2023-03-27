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Tiroteio

Mulher mata seis em ataque a tiros em escola e é morta pela polícia nos EUA

Tiroteio ocorreu no colégio Covenant School, em Nashville, que atende alunos desde a pré-escola até cerca de 11 anos de idade

Publicado em 27 de Março de 2023 às 16:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 mar 2023 às 16:34
NASHVILLE, EUA - Ao menos três menores de idade e três adultos foram mortos, nesta segunda-feira (27), a tiros por uma mulher de 28 anos fortemente armada dentro de uma escola privada cristã na cidade de Nashville, nos Estados Unidos, disse o hospital do Centro Médico da Universidade Vanderbilt, de acordo com a imprensa local.
Movimentação policial em frente à Covenant School, em Nashville, nos EUA, nesta segunda-feira (27), onde ao menos seis crianças e seis adultos foram mortos durante um tiroteio.
Movimentação policial em frente escola, em Nashville, nos EUA, onde ocorreu o ataque Crédito: JOHN AMIS/AP
A atiradora também morreu durante um confronto com policiais, segundo o Departamento de Polícia de Nashville. O tiroteio ocorreu no colégio Covenant School, que atende alunos desde a pré-escola até cerca de 11 anos de idade.
Desde o início de 2023, pelo menos 30 incidentes envolvendo armas de fogo foram reportados em escolas nos Estados Unidos, deixando oito mortos e 23 feridos, de acordo com dados da organização Everytown for Gun Safety.

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