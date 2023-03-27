Mulher mata seis em ataque a tiros em escola e é morta pela polícia nos EUA

NASHVILLE, EUA - Ao menos três menores de idade e três adultos foram mortos, nesta segunda-feira (27), a tiros por uma mulher de 28 anos fortemente armada dentro de uma escola privada cristã na cidade de Nashville, nos Estados Unidos, disse o hospital do Centro Médico da Universidade Vanderbilt, de acordo com a imprensa local.

Movimentação policial em frente escola, em Nashville, nos EUA, onde ocorreu o ataque Crédito: JOHN AMIS/AP

A atiradora também morreu durante um confronto com policiais, segundo o Departamento de Polícia de Nashville. O tiroteio ocorreu no colégio Covenant School, que atende alunos desde a pré-escola até cerca de 11 anos de idade.