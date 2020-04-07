Nova York vai usar navio-hospital da Marinha para tratar pessoas com covid-19

Mulher usa máscara para se proteger do coronavírus Crédito: Anna Shvets/ Pexels

O presidente americano, Donald Trump, disse que aceitou o pedido do governador de Nova York, Andrew Cuomo, de tratar pacientes com o novo coronavírus em um navio-hospital atracado em Manhattan, segundo a CNN americana.

Trump e Cuomo conversaram por telefone nesta segunda-feira (6). "Não é o que tínhamos em mente, mas vamos deixá-lo fazer isso", afirmou Trump.

O Comfort, navio-hospital da Marinha americana, havia sido originalmente designado como espaço de internação e atendimento para pessoas sem coronavírus. Assim, a pressão sobre os hospitais na cidade seria aliviada.