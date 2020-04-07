Nova York vai usar navio-hospital da Marinha para tratar pessoas com covid-19

O presidente americano, Donald Trump, disse que aceitou o pedido do governador de Nova York, Andrew Cuomo, de tratar pacientes com o novo coronavírus em um navio-hospital atracado em Manhattan, segundo a CNN americana.
Trump e Cuomo conversaram por telefone nesta segunda-feira (6). "Não é o que tínhamos em mente, mas vamos deixá-lo fazer isso", afirmou Trump.
O Comfort, navio-hospital da Marinha americana, havia sido originalmente designado como espaço de internação e atendimento para pessoas sem coronavírus. Assim, a pressão sobre os hospitais na cidade seria aliviada.
Mas Trump mudou de ideia no último final de semana e disse que o navio poderia receber pacientes com a covid-19, se necessário. Segundo o presidente, o Comfort também poderá ser utilizado por moradores de Nova Jersey.