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Coronavírus

Nova York vai usar navio-hospital da Marinha para tratar pessoas com covid-19

O Comfort, navio-hospital da Marinha americana, havia sido originalmente designado como espaço de internação e atendimento para pessoas sem coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 07:50

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 07:50

Mulher usa máscara para se proteger do coronavírus
Mulher usa máscara para se proteger do coronavírus Crédito: Anna Shvets/ Pexels
O presidente americano, Donald Trump, disse que aceitou o pedido do governador de Nova York, Andrew Cuomo, de tratar pacientes com o novo coronavírus em um navio-hospital atracado em Manhattan, segundo a CNN americana.
Trump e Cuomo conversaram por telefone nesta segunda-feira (6). "Não é o que tínhamos em mente, mas vamos deixá-lo fazer isso", afirmou Trump.
O Comfort, navio-hospital da Marinha americana, havia sido originalmente designado como espaço de internação e atendimento para pessoas sem coronavírus. Assim, a pressão sobre os hospitais na cidade seria aliviada.
Mas Trump mudou de ideia no último final de semana e disse que o navio poderia receber pacientes com a covid-19, se necessário. Segundo o presidente, o Comfort também poderá ser utilizado por moradores de Nova Jersey.

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