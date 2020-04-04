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Pandemia

Trump se reúne com dirigentes de ligas e elogia trabalho contra covid-19

A pandemia da virose paralisou o mundo do esporte. A NBA e a NHL, a liga de hóquei no gelo, suspenderam seus campeonatos indefinidamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 17:30

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 17:30

Trump diz querer encontrar delator que detonou processo de impeachment
Trump diz querer encontrar delator que detonou processo de impeachment Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump
A Casa Branca revelou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com os comissários das principais ligas esportivas do país neste sábado e disse que reconhece "o bom trabalho realizado por muitas equipes e jogadores" para cuidar de suas comunidades e torcedores que lidam com o novo coronavírus.
A pandemia da virose paralisou o mundo do esporte. A NBA e a NHL, a liga de hóquei no gelo, suspenderam seus campeonatos indefinidamente e a MLB, o campeonato de beisebol, adiou o início de sua temporada.
O torneio de basquete universitário da NCAA também foi cancelado, assim como as competições envolvendo faculdades em modalidades como beisebol, softbol, lacrosse e atletismo.
A Casa Branca diz que os comissários agradeceram a Trump por sua "liderança nacional e por seu interesse pela indústria do esporte." E o presidente pediu para os dirigentes continuarem com os esforços para apoiar os cidadãos norte-americanos durante o atual momento desafiante.
Uma grande variedade de dirigentes de ligas esportivas participou da reunião virtual, incluindo Roger Goodell, comissário da NFL, e Adam Silver, comissário da NBA.

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