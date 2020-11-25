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Em entrevista

'Não vai ser uma terceira gestão Obama', diz Biden à NBC

Joe Biden disse, ainda, ser possível que a vacina comece a ser distribuída antes de sua posse (apenas para os profissionais da saúde, que terão prioridade)

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 08:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 08:27
Joe Biden
Joe Biden de entrevista ao canal NBC News Crédito: Andrew Harnik/Associated Press/Estadão Conteúdo
Em entrevista ao canal NBC News, o presidente eleito dos EUA, Joe Biden, disse que seu mandato - que começa em 20 de janeiro - não será "uma terceira gestão Obama" devido à conjuntura radicalmente diferente.
"Encaramos um mundo completamente diferente [do de 2009, quando Obama tomou posse]. O presidente Trump mudou o cenário. O 'America first' [América em primeiro lugar] virou 'América sozinha'", afirmou.
Biden também informou que a transição formal de poder - aprovada nesta segunda (23), após 16 dias de relutância de Trump e do órgão responsável -  já está em curso, e que suas prioridades no início do mandato serão a distribuição da futura vacina contra a Covid-19 e a reabertura das escolas.
O democrata disse ser possível que a vacina comece a ser distribuída antes de sua posse (apenas para os profissionais da saúde, que terão prioridade), e que está "muito preocupado" com as escolas, mas que adaptá-las para reduzir os riscos de contágios seria "o maior gasto que poderíamos ter agora".
O presidente eleito ainda não falou com Donald Trump, mas seus respectivos chefes de gabinete já travaram contato. "É um começo lento, mas é um começo", disse.

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