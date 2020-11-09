Mourão: presidente, na hora certa, dará os cumprimentos do país a eleito nos EUA

O vice-presidente Hamilton Mourão disse que "na hora certa" o presidente Jair Bolsonaro irá transmitir os cumprimentos ao candidato eleito nos EUA Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

"Eu julgo que o presidente está aguardando terminar esse imbróglio aí de discussão se tem voto falso, se não tem voto falso, para dar o posicionamento dele. É óbvio que o presidente, na hora certa, vai transmitir os cumprimentos do Brasil a quem for eleito", disse em conversa com jornalista ao chegar no edifício da vice-presidência nesta manhã.

Aliado de Donald Trump, Bolsonaro aguarda o que chama de "quadro concreto" sobre a eleição norte-americana antes de se pronunciar, segundo apurou o Estadão/Broadcast. O atual chefe de Estado americano contesta o resultado na Justiça e alega, sem provas, que houve fraude no processo eleitoral com contagem de "votos ilegais".

Além de avaliar que o país não corre riscos de ter a relação afetada com o governo americano pelo atraso nos cumprimentos ao novo eleito, Mourão acrescentou que é uma questão de prudência esperar para se pronunciar.

"Não julgo que corra risco de ficar para trás, vamos aguardar, né. Acho que essa semana define aí as questões que estão pendentes e aí a coisa volta ao normal e a gente se prepara para o novo relacionamento que tem que ser estabelecido", disse.

Sobre possíveis mudanças na relação com os norte-americanos na área de meio ambiente, o vice-presidente destacou que "a questão ambiental é muito maior que a questão da Amazônia". Ele citou como exemplo problemas de saneamento básico em grandes cidades brasileiras, em especial na região da Amazônia.

"Essa discussão não está só em cima da Amazônia. Estará em cima da questão daquilo que foi colocado no Acordo de Paris, que todos os países estão com dificuldade de cumprir", disse. Questionado se buscaria uma conversa direta com o governo americano sobre a política ambiental brasileira, Mourão disse que essa é uma atribuição do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

"Houve esse caso específico da viagem com os embaixadores porque eu conversei com o presidente Bolsonaro e ele me autorizou a fazer isso", emendou. Nesta segunda-feira, Mourão retorna ao expediente em Brasília depois de visitar várias localidades na Amazônia com embaixadores na semana passada.