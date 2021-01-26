Moderna já entregou 30,4 milhões de doses de vacina ao governo dos EUA

Vacina da Moderna: o plano é dobrar o total de doses entregues a 200 milhões até o fim do segundo trimestre Crédito: Reuters/Folhapress

A Moderna informou nesta terça-feira (26), que forneceu, até a data atual, 30,4 milhões de doses de sua vacina contra a Covid-19 ao governo dos EUA

Em comunicado, a empresa de biotecnologia disse que cerca de 10,1 milhões de doses foram aplicadas no país, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

A Moderna também confirmou que deverá cumprir o compromisso de entregar 100 milhões de doses ao governo americano até o fim do primeiro trimestre.

O plano é dobrar o total de doses entregues a 200 milhões até o fim do segundo trimestre. Todo o material fornecido vem de instalações nos EUA dedicadas exclusivamente à tarefa.

No último dia 4, a Moderna ampliou sua previsão de produção global em 2021, de 500 milhões para 600 milhões de doses. A empresa afirmou que continua investindo e fazendo contratações para, possivelmente, atingir 1 bilhão de doses neste ano.

A vacina da Moderna recebeu autorização da FDA - órgão regulador de remédios e alimentos dos EUA - para uso emergencial em 18 de dezembro.