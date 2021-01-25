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Contra a Covid-19

Austrália aprova vacina da Pfizer e começará a vacinar em fevereiro

A administração diz que os primeiros grupos prioritários receberão vacinas a partir de fevereiro e lembra que serão necessárias duas doses, com intervalo de 21 dias
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jan 2021 às 15:19

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 15:19

Pfizer aponta que vacina contra a Covid-19 apresentou mais de 90% de eficácia na análise preliminar dos testes da fase três
Pfizer aponta que vacina contra a Covid-19 apresentou mais de 90% de eficácia na análise preliminar dos testes da fase três Crédito: Reuters/Folhapress
O governo da Austrália informou que o regulador local "aprovou provisoriamente" nesta segunda-feira, 25, a vacina contra a Covid-19 da Pfizer para uso emergencial, em pessoas acima de 16 anos. A administração diz em comunicado que os primeiros grupos prioritários, como profissionais de saúde e idosos em casas de repouso, receberão vacinas a partir de fevereiro e lembra que serão necessárias duas doses, com intervalo de 21 dias entre elas.
Até 50 hospitais da Austrália receberão a vacina da Pfizer para aplicá-la e ela também será enviada a casas de repouso. O governo da Austrália lembra em sua nota que já fechou "vários acordos" para receber vacinas contra a covid-19, como aquelas produzidas pela AstraZeneca e pela Novavax.
Segundo o jornal local Daily Liberal, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse hoje que o país será afetado pelos atrasos nas entregas da AstraZeneca, com as primeiras doses de vacina da empresa chegando depois do previsto. Com isso, deve ser difícil o país cumprir sua meta de administrar 4 milhões de doses até março - essa meta foi transferida para o início de abril pelo governo local.

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