Austrália aprova vacina da Pfizer e começará a vacinar em fevereiro

Pfizer aponta que vacina contra a Covid-19 apresentou mais de 90% de eficácia na análise preliminar dos testes da fase três Crédito: Reuters/Folhapress

O governo da Austrália informou que o regulador local "aprovou provisoriamente" nesta segunda-feira, 25, a vacina contra a Covid-19 da Pfizer para uso emergencial, em pessoas acima de 16 anos. A administração diz em comunicado que os primeiros grupos prioritários, como profissionais de saúde e idosos em casas de repouso, receberão vacinas a partir de fevereiro e lembra que serão necessárias duas doses, com intervalo de 21 dias entre elas.

Até 50 hospitais da Austrália receberão a vacina da Pfizer para aplicá-la e ela também será enviada a casas de repouso. O governo da Austrália lembra em sua nota que já fechou "vários acordos" para receber vacinas contra a covid-19, como aquelas produzidas pela AstraZeneca e pela Novavax.