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Primeira-dama

Melania cancela participação em campanha por apresentar tosse persistente

A aparição da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, seria a primeira aparição em um ato de Donald Trump em mais de um ano

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 16:06
Presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump
Presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump Crédito: Reuters/Folhapress
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, cancelou uma rara aparição conjunta com o marido, Donald Trump, em um comício de campanha nesta terça-feira (20), devido a uma "tosse persistente" após sua infecção do coronavírus, disse uma porta-voz.
"A senhora Trump continua sentindo-se melhor a cada dia depois de sua recuperação da covid-19, mas com uma tosse persistente e, por precaução, não viajará hoje", disse Stephanie Grisham em um comunicado.
A presença da primeira-dama junto a Trump em Erie, Pensilvânia, seria a primeira em um ato de campanha em mais de um ano.

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