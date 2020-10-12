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Não é mais contagioso

Trump testou negativo para Covid-19, diz médico

Presidente dos Estados Unidos retomou seus compromissos públicos no sábado, 10, após ser liberado pela equipe médica da Casa Branca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2020 às 20:13

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 20:13

Presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump
Presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, testou negativo para Covid-19 "por dias consecutivos", de acordo com o médico Sean Conley. O profissional informou, por meio de um comunicado divulgado pela Casa Branca, que o republicano realizou o teste de antígeno BinaxNOW, do laboratório Abbott. "É importante observar que esse teste não foi usado isoladamente para a determinação da atual situação negativa do presidente", ressalta Conley no documento.
Segundo o médico de Trump, os testes de antígenos "repetidamente negativos" foram levados em consideração juntamente com dados clínicos e laboratoriais adicionais, incluindo de carga viral. "Esses dados abrangentes, em conjunto com as diretrizes do CDC Centro de Controle e Prevenção de Doenças para a remoção de precauções baseadas na transmissão, basearam a avaliação de nossa equipe médica de que o presidente não é contagioso para outras pessoas", frisou Conley.
Trump retomou seus compromissos públicos no sábado, 10, após ser liberado pela equipe médica da Casa Branca. O republicano havia recebido alta do hospital Walter Reed na segunda-feira, 5, depois de ter ficado internado por três dias. Naquele período, ele teve febre alta e chegou a precisar de oxigênio suplementar.

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Na noite desta segunda-feira, 12, Trump deve realizar um comício eleitoral na Flórida, um dos Estados que serão cruciais para definir o vencedor do pleito presidencial de 3 de novembro, no qual o republicano disputa sua reeleição contra o democrata Joe Biden, que lidera nas pesquisas de intenção de voto.
O presidente dos Estados Unidos informou na madrugada do dia 2 de outubro, por meio do Twitter, que ele e a primeira-dama Melania Trump haviam testado positivo para covid-19.

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