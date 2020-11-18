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Covid-19

Japão tem recorde diário de casos de coronavírus, com salto em Tóquio

O maior número atingido anteriormente havia sido de 472, no dia 1º de agosto. O portal Japan Today calcula que o total de infecções registradas saltou para 2.195
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 13:22

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 13:22

Coronavírus - Covid19
Até o momento, o Japão teve 1.913 mortes notificadas causadas pelo novo coronavírus Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay 2
A disparada em notificações de Covid-19 em Tóquio fez com que o número de casos no Japão atingisse novo recorde nesta quarta-feira, 18. O governo metropolitano de Tóquio informou que a região registrou 493 novos casos da doença. O maior número atingido anteriormente havia sido de 472, no dia 1º de agosto. O portal Japan Today calcula que o total de infecções registradas hoje saltou a 2.195. Os dados devem ser oficializados nesta quinta-feira (19). Até o momento, o Japão teve 1.913 mortes notificadas causadas pelo novo coronavírus.

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