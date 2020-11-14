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2ª onda

Casos de Covid-19 batem recorde em Portugal

Hospitais atingiram novo recorde de 2.799 pacientes internados, sendo 388 em unidades de tratamento intensivo, bem mais do que o pico da primeira onda de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 17:21

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 17:21

Em Portugal, antes que o governo decretasse quarentena, cidadãos já haviam esvaziado as ruas
Em Portugal, antes que o governo decretasse quarentena, cidadãos já haviam esvaziado as ruas Crédito: Câmara Municipal de Lisboa
Os casos confirmados do novo coronavírus em Portugal passaram dos 200 mil nessa sexta-feira (13) e o número de novas infecções diárias atingiu alta recorde, aumentando a pressão sobre um sistema de saúde já fragilizado.
Um estado de emergência de âmbito nacional para combater a disseminação do vírus entrou em vigor na segunda-feira (9) e deve durar ao menos até 23 de novembro, mas provavelmente será prorrogado.
"Quando chegarmos ao pico da doença, levará semanas para ver uma queda na procura nos hospitais e ainda mais semanas para diminuir a conta de fatalidades", disse a ministra da Saúde, Marta Temido, em entrevista coletiva.
O país,de apenas 10 milhões de habitantes, registrou números comparativamente baixos de 204.664 casos e 3.250 mortes, mas as infecções atingiram 6.653 casos no sábado (7), a cifra diária mais alta desde o início da pandemia. A realização de exames também aumentou.
A maioria dos casos se concentrou na Região Norte.
Os hospitais atingiram o novo recorde de 2.799 pacientes de covid-19 internados, sendo 388 em unidades de tratamento intensivo - mais do que o pico de 271 da primeira onda de abril.
O sistema de saúde, que antes da pandemia tinha o menor número de leitos de tratamento crítico por 100 mil habitantes da Europa, consegue acomodar 800 pacientes de covid-19 em UTIs.

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