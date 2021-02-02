Japão prorroga estado de emergência em 10 regiões do país

Vista do Templo Kotoku-in, sem movimento em Kamakura, perto de Tóquio, no Japão. Crédito: KOJI SASAHARA

O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, estendeu nesta terça-feira (2) o estado de emergência no país. A medida permite que o governo imponha uma série de restrições à população para tentar conter o avanço do coronavírus.

A prorrogação até 7 de março cobrirá 10 das 11 áreas onde o estado de emergência foi decretado no início de janeiro. Suga prometeu que a medida poderá ser suavizada se houver melhoras significativas no controle da pandemia.

O premiê também comemorou a redução no número de contágios no Japão que, segundo ele, foi resultado das restrições ao horário de funcionamento dos restaurantes, e anunciou que o país deve começar sua campanha de vacinação no fim deste mês.

O Japão se viu relativamente pouco afetado pela pandemia na comparação com outros países. Foram registrados, até esta terça, 394 mil casos e 5.952 mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

O sistema de saúde, entretanto, está cada vez mais saturado, e a crise sanitária diminuiu a popularidade de Suga e levantou novas dúvidas sobre a realização dos Jogos Olímpicos em Tóquio.