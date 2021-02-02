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Covid-19

Governo do Japão decide estender estado de emergência em Tóquio

O Japão nega veementemente que esteja considerando o cancelamento da Olimpíada de uma vez
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 fev 2021 às 11:09

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 11:09

Coronavírus - Covid19
Japão decide manter o estado de emergência na cidade e em outras regiões do país em razão da pandemia do novo coronavírus Crédito: Pete Linforth/Pixabay
Com menos de seis meses para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, as autoridades japonesas decidiram nesta terça-feira (2) por manter o estado de emergência na cidade e em outras regiões do país em razão da pandemia do novo coronavírus. O maior evento esportivo mundial já havia sido adiado por um ano por causa da Covid-19.
A princípio, esta medida se prolongará por mais um mês, atingindo um total de 10 das 11 regiões que já estão afetadas pela decisão vigente. O anuncio foi feito pelo primeiro ministro Yoshihide Suga após reunião com o governo.
O Japão nega veementemente que esteja considerando o cancelamento da Olimpíada de uma vez, mesmo que para que ela aconteça seja feita sem a presença de público nas arenas, estádios e outros locais de competições. "Todo mundo tem o sentimento profundo de realizar os Jogos de Tóquio", disse recentemente Yoshiro Mori, presidente do Comitê Organizador.
Ainda segundo Mori, foi feita uma reunião com o alemão Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), em que foi decidido que, assim que possível, será passado o andamento da vacinação contra o novo coronavírus no Japão. O Comitê Organizador espera que o imunizante seja aplicado no maior número de pessoas até a Olimpíada, seja em japoneses como em atletas estrangeiros e eventuais turistas.

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