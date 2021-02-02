Governo do Japão decide estender estado de emergência em Tóquio

Japão decide manter o estado de emergência na cidade e em outras regiões do país em razão da pandemia do novo coronavírus Crédito: Pete Linforth/Pixabay

Com menos de seis meses para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, as autoridades japonesas decidiram nesta terça-feira (2) por manter o estado de emergência na cidade e em outras regiões do país em razão da pandemia do novo coronavírus . O maior evento esportivo mundial já havia sido adiado por um ano por causa da Covid-19.

A princípio, esta medida se prolongará por mais um mês, atingindo um total de 10 das 11 regiões que já estão afetadas pela decisão vigente. O anuncio foi feito pelo primeiro ministro Yoshihide Suga após reunião com o governo.

O Japão nega veementemente que esteja considerando o cancelamento da Olimpíada de uma vez, mesmo que para que ela aconteça seja feita sem a presença de público nas arenas, estádios e outros locais de competições. "Todo mundo tem o sentimento profundo de realizar os Jogos de Tóquio", disse recentemente Yoshiro Mori, presidente do Comitê Organizador.