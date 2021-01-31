Com crise na saúde, Portugal envia pacientes de Covid-19 para a Áustria

O primeiro-ministro da Áustria, Sebastian Kurz, informou neste domingo (31) no Twitter que seu país receberá pacientes de Portugal que necessitam de unidades de terapia intensiva. A medida é adotada em momento de piora na pandemia da Covid-19 em terras portuguesas.
Kurz disse que a "solidariedade europeia" faz seu país ajudar de forma "rápida e desburocratizada" os que precisam. Ele lembra que a Áustria já aceitou pacientes em quadro grave de França, Itália e Montenegro nesta pandemia.
O anúncio foi feito após contato entre Kurz e o primeiro-ministro português, António Costa. Não foi divulgada a informação sobre quantos pacientes seriam transferidos.
Segundo o jornal Público, a Alemanha enviará, por meio de suas Forças Armadas, médicos e equipamentos para auxiliar Portugal a enfrentar a crise de saúde.
Portugueses aderiam ao isolamento social no início da pandemia, mas depois relaxaram e o sistema de saúde já não comporta os doentes.
De acordo com o jornal "Público", Portugal está de novo em confinamento geral. Ainda assim, o movimento de pessoas na rua só diminuiu 30% nos primeiros dias. Em alguns locais, pessoas alugam cachorros para passear e, assim, ter uma alegação para ir à rua.