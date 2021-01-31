AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Com crise na saúde, Portugal envia pacientes de Covid-19 para a Áustria
Coronavírus

Com crise na saúde, Portugal envia pacientes de Covid-19 para a Áustria

Portugueses aderiam ao isolamento social no início da pandemia, mas depois relaxaram e o sistema de saúde já não comporta os doentes

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 17:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 jan 2021 às 17:41
Portugal chegou a ter dias sem nenhuma morte por Covid-19, mas tendência se reverteu
Portugal chegou a ter dias sem nenhuma morte por Covid-19, quando ruas e locais públicos ficaram vazios, mas os portugueses já não seguem as medidas de restrição e a tendência se reverteu Crédito: Câmara Municipal de Lisboa
O primeiro-ministro da Áustria, Sebastian Kurz, informou neste domingo (31) no Twitter que seu país receberá pacientes de Portugal que necessitam de unidades de terapia intensiva. A medida é adotada em momento de piora na pandemia da Covid-19 em terras portuguesas.
Kurz disse que a "solidariedade europeia" faz seu país ajudar de forma "rápida e desburocratizada" os que precisam. Ele lembra que a Áustria já aceitou pacientes em quadro grave de França, Itália e Montenegro nesta pandemia.
O anúncio foi feito após contato entre Kurz e o primeiro-ministro português, António Costa. Não foi divulgada a informação sobre quantos pacientes seriam transferidos.

Veja Também

Portugal proíbe voos do Brasil por variante do coronavírus

Segundo o jornal Público, a Alemanha enviará, por meio de suas Forças Armadas, médicos e equipamentos para auxiliar Portugal a enfrentar a crise de saúde.
Portugueses aderiam ao isolamento social no início da pandemia, mas depois relaxaram e o sistema de saúde já não comporta os doentes.
De acordo com o jornal "Público", Portugal está de novo em confinamento geral. Ainda assim, o movimento de pessoas na rua só diminuiu 30% nos primeiros dias. Em alguns locais, pessoas alugam cachorros para passear e, assim, ter uma alegação para ir à rua.

Veja Também

Itália prende médico suspeito de matar pacientes com Covid para liberar leitos

Alemanha e França fecham fronteiras aéreas com o Brasil e outros países

Comissão Europeia cria barreira para exportação de vacinas contra Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Europa Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renomado consultor de gestão, Oscar Motomura morre aos 82 anos
Imagem de destaque
Decisão provisória da Justiça Eleitoral libera Gilvan da Federal para disputar eleições
Grupo Alibaba é um dos interessados em projeto de aeroporto logístico em Guarapari
Gigante chinês negocia com Guarapari a construção de aeroporto logístico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados