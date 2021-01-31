Com crise na saúde, Portugal envia pacientes de Covid-19 para a Áustria

Portugal chegou a ter dias sem nenhuma morte por Covid-19, quando ruas e locais públicos ficaram vazios, mas os portugueses já não seguem as medidas de restrição e a tendência se reverteu Crédito: Câmara Municipal de Lisboa

O primeiro-ministro da Áustria, Sebastian Kurz, informou neste domingo (31) no Twitter que seu país receberá pacientes de Portugal que necessitam de unidades de terapia intensiva. A medida é adotada em momento de piora na pandemia da Covid-19 em terras portuguesas.

Kurz disse que a "solidariedade europeia" faz seu país ajudar de forma "rápida e desburocratizada" os que precisam. Ele lembra que a Áustria já aceitou pacientes em quadro grave de França, Itália e Montenegro nesta pandemia.

O anúncio foi feito após contato entre Kurz e o primeiro-ministro português, António Costa. Não foi divulgada a informação sobre quantos pacientes seriam transferidos.

Segundo o jornal Público, a Alemanha enviará, por meio de suas Forças Armadas, médicos e equipamentos para auxiliar Portugal a enfrentar a crise de saúde.