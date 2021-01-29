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Mutação vírus

Alemanha e França fecham fronteiras aéreas com o Brasil e outros países

As medidas são válidas, para viajantes do a partir do Brasil, Reino Unido, Portugal, Irlanda e África do Sul, a partir do próximo sábado (30), e devem durar até 17 de fevereiro

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 18:02

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jan 2021 às 18:02
Mulher usa máscara em aeroporto
As restrições ocorrem na tentativa de impedir a disseminação de novas variantes do coronavírus. Crédito: Anna Shvets/Pexels
O governo da Alemanha suspendeu nesta sexta-feira (29) a entrada de viajantes do Brasil, Reino Unido, Portugal, Irlanda e África do Sul no país, segundo publicação do The Guardian. As medidas serão válidas a partir do próximo sábado (30), e devem durar até, pelo menos, 17 de fevereiro. As restrições ocorrem na tentativa de impedir a disseminação de novas variantes do coronavírus.
Segundo levantamento da universidade norte-americana Johns Hopkins, a Alemanha já registrou mais de 2,2 milhões de infecções confirmados de Covid-19, além de 56 mil mortes relacionadas à doença. O país tem visto uma diminuição lenta no número de novos casos e não reportou nenhum recorde de óbitos nos últimos dias.
Na França, o primeiro-ministro Jean Castex também anunciou o fechamento das fronteiras para países fora da União Europeia, exceto para viagens essenciais, a partir do próximo domingo (31) afirma publicação da AFP.
"Qualquer entrada na França e qualquer saída de nosso território para ou de um país fora da União Europeia será proibida, a menos que haja uma razão convincente", disse Castex.
A França acumula mais de 3,2 milhões de casos de Covid-19 e mais de 75 mil mortes, de acordo com a Johns Hopkins, sendo o segundo país europeu com o maior número de infecções, atrás somente do Reino Unido.
No Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau também anunciou novas restrições à entrada de viajantes no país. Segundo informações da CTV News, estão banidos os voos com destino ou origem do México e dos países do Caribe até o dia 30 de abril.

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Trudeau também afirmou nesta sexta-feira que todos os voos internacionais que chegarem ao país devem pousar somente nas cidades de Vancouver, Calgary, Toronto e Montreal.
Os viajantes deverão realizar o teste PCR no aeroporto quando pousarem e ficar em quarentena em um hotel designado por até três dias às suas próprias custas. O primeiro-ministro disse que os viajantes ficarão "sob vigilância e fiscalização significativamente aumentadas".
O Canadá já registrou mais de 773 mil infecções pelo novo coronavírus e 19 mil mortes, de acordo com dados da Johns Hopkins.
O governo de Portugal anunciou que também exigirá teste PCR negativo e quarentena para viajantes que chegam de voos vindos de países com mais de 500 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, segundo informações do El País. O teste deverá ser realizado em até 72 horas antes da decolagem e o isolamento obrigatório será de duas semanas.
Segundo os dados da Johns Hopkins, Portugal acumula quase 700 mil casos de covid-19, além de mais de 11 mil fatalidades em decorrência da doença.

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