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Transmissões

Para OMS, viagens internacionais estão mais seguras após restrições

Ryan alertou, porém, para a preocupação de países que tem menores taxas de transmissibilidade do vírus com as novas cepas do Sars-Cov-2

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 15:55

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jan 2021 às 15:55
O diretor do programa de emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan
O diretor do programa de emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan Crédito: Reuters/Folhapress
Para o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan, os esforços feitos por companhias do setor aéreo e aeroportos reduziram os riscos de infecção por Covid-19 ligados a viagens internacionais. Ryan alertou, porém, para a preocupação de países que tem menores taxas de transmissibilidade do vírus com as novas cepas do Sars-Cov-2.
Contudo, o diretor executivo argumentou que os governos que decidiram adotar as medidas de segurança devem "prover as condições adequadas" aos viajantes que chegarem ao país, como acomodações para que o isolamento obrigatório seja cumprido.
A epidemiologista responsável pela resposta da OMS à pandemia de Covid-19, Maria Van Kerkhove, disse que é necessário seguir combatendo o vírus para que o surgimento de novas variantes seja evitado.

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