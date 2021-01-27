Cepa do coronavírus encontrada no Brasil já é vista em oito países, diz OMS

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que a cepa da Covid-19 P.1, localizada inicialmente no Brasil, já se encontra no total em ao menos oito países, entre eles Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Japão. A informação consta do Boletim Epidemiológico Semanal da entidade, o qual aponta que são necessários mais estudos para avaliar se essa variante traz mudanças na transmissibilidade, na severidade da doença ou para a imunização dos pacientes.