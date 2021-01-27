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Pandemia em andamento

Cepa do coronavírus encontrada no Brasil já é vista em oito países, diz OMS

A informação consta do Boletim Epidemiológico Semanal da entidade, o qual aponta que são necessários mais estudos para avaliar se essa variante traz mudanças na transmissibilidade
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jan 2021 às 15:58

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 15:58

Pandemia do novo coronavírus: vacina vira disputa política
Pandemia do novo coronavírus: vacina vira disputa política Crédito: Fernando Zhiminaicela/Pixabay
A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que a cepa da Covid-19 P.1, localizada inicialmente no Brasil, já se encontra no total em ao menos oito países, entre eles Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Japão. A informação consta do Boletim Epidemiológico Semanal da entidade, o qual aponta que são necessários mais estudos para avaliar se essa variante traz mudanças na transmissibilidade, na severidade da doença ou para a imunização dos pacientes. 
A OMS nota que, a partir de investigações preliminares em Manaus, houve um aumento na proporção de casos da cepa, conhecida como P.1, de 52,5% em dezembro do ano passado para 85,4% do total de casos na cidade em janeiro deste ano. Os números geram temores sobre seu possível potencial maior de transmissão ou de propensão a reinfecções, adverte a entidade.

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