AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Japão enfrenta obstáculos para vacinar a tempo da Olimpíada
Tóquio 2021

Japão enfrenta obstáculos para vacinar a tempo da Olimpíada

As primeiras doses para profissionais de saúde devem ser administradas no final de fevereiro, o que deixa somente 145 dias até o começo dos Jogos, no dia 23 de julho

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 16:33

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 jan 2021 às 16:33
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020 Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional
A vacinação no Japão enfrenta obstáculos logísticos que podem adiar ainda mais a campanha ainda lenta, dizem especialistas e autoridades, complicando os planos de imunização de larga escala contra o o novo coronavírus (covid-19) a tempo para a Olimpíada.
O Japão, que já é o último grande país industrializado a iniciar a vacinação, provavelmente será prejudicado pela falta de contêineres e gelo seco e pela dificuldade de recrutar pessoal médico, disse à Reuters mais de uma dúzia de pessoas envolvidas na campanha de vacinação.
O primeiro-ministro, Yoshihide Suga, diz que as vacinas são cruciais para se realizar uma Olimpíada bem-sucedida depois do adiamento do ano passado. As primeiras vacinas para profissionais de saúde devem ser administradas no final de fevereiro, o que deixa somente 145 dias até o começo dos Jogos, no dia 23 de julho.
O Japão precisará entregar cerca de 870 mil injeções por dia para inocular metade de sua população até lá, e cada pessoa precisa de duas doses.
"O plano do governo coloca um fardo grande nas municipalidades individuais ao distribuir as vacinas", disse Koji Wada, conselheiro da reação governamental à covid-19. "Grandes áreas metropolitanas, como Tóquio, podem ter a infraestrutura para realizar as vacinações tranquilamente, mas áreas mais rurais... podem ter mais dificuldade."
O Japão adquiriu vacinas da Pfizer suficientes para 72 milhões de pessoas, mais da metade da população. O governo está comprando cerca de 20 mil refrigeradores especiais e encomendando quantidades enormes de gelo seco para transportá-los.

Veja Também

OMS diz que prioridade é área de saúde, e não Olimpíadas

Não será fácil fazer das Olimpíadas um evento seguro após pandemia, diz OMS

Boris Johnson diz que organizadores deveriam pensar em cancelar Olimpíadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Vacina Japão Covid-19 Mundo Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão invade casa após colisão e deixa moradora ferida em Jaguaré
Caminhão bate em carro e acaba invadindo casa em Jaguaré
Morador pode usar QR Code de semáforos para agilizar reparos no sistema
Moradores podem comunicar problemas em semáforos pelo celular em Vila Velha
Ônibus é apedrejado durante ataque no bairro Cidade Pomar, na Serra
Grupo apedreja ônibus e tenta incendiar outro após morte na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados