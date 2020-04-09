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Pacote econômico

Japão aprova pacote de quase US$ 1 trilhão

O pacote inclui gastos fiscais de 39,5 trilhões de ienes e repasses de 300 mil ienes a famílias que tenham sofrido forte perda e renda por causa do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 09:35

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 09:35

Coronavírus (covid-19)
Coronavírus (covid-19) Crédito: CDC/ Unsplash
O gabinete do Japão aprovou na terça-feira (7), um pacote econômico de 108 trilhões de ienes (US$ 988,83 bilhões) para lidar com os efeitos adversos da pandemia de coronavírus. Como se esperava, o governo japonês também declarou estado de emergência por um mês em função da covid-19, como é conhecida a doença causada pelo vírus.
O pacote inclui gastos fiscais de 39,5 trilhões de ienes e repasses de 300 mil ienes a famílias que tenham sofrido forte perda e renda por causa do coronavírus. Além disso, o governo japonês pretende oferecer até 2 milhões de ienes a pequenas empresas afetadas pela pandemia e aliviar parte dos impostos pagos por firmas desse segmento.
O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, também declarou estado de emergência por um mês em Tóquio e seis outras áreas. 

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