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Só perde para Reino Unido

Itália tem mais de 21 mil casos e 662 mortes nas últimas 24 horas

O país já teve quase 1,6 milhão de casos da doença e 59.514 mortes confirmadas

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 11:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2020 às 11:05
Coronavírus, covid-19
Coronavírus, covid-19 Crédito: Pixabay
A Itália registrou mais de 21 mil casos diários de coronavírus e 662 mortes nas últimas 24 horas. Com isso, o país já teve quase 1,6 milhão de casos da doença e 59.514 mortes confirmadas. É o segundo maior número de mortos na Europa, atrás apenas do Reino Unido.
Nesta semana, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, assinou um decreto limitando as viagens entre as regiões de 21 de dezembro a 6 de janeiro, feriado nacional do Dia da Epifania. Conte espera que isso evite movimentações durante feriados que possam impulsionar o contágio.

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