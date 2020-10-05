Internado e afastado de atividades eleitorais, Trump reforça campanha nas redes

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Official White House Photo by Andrea Hanks

Internado para tratar a Covid-19 - e, por isso, afastado de atividades eleitorais como entrevistas e comícios - o presidente americano, Donald Trump , decidiu reforçar sua campanha nas redes sociais. Apenas na manhã desta segunda-feira (5), o republicano fez 18 postagens no Twitter : algumas, defendendo seu mandato; outras, atacando a candidatura do rival Joe Biden, postulante à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata.

"Se você quer um aumento massivo de impostos, o maior da história do nosso país (e que fechará nossa economia e trabalhos), vote no democrata", publicou o republicano, candidato à reeleição, em caixa alta. Ao defender seu mandato, escreveu: "Altas no mercado acionário, vote", "Maior corte de impostos da história e mais um à vista, vote", "Pró-vida, vote".

O voto nos Estados Unidos não é obrigatório, o que leva os candidatos a motivarem a participação de eleitores.