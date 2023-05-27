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Desafio

Influenciador chinês morre após ingerir bebida alcoólica em excesso em live

De acordo com a publicação, os influenciadores competem entre si em desafios para receber prêmios do público. Quem perde, tem que cumprir um castigo, como esse que foi imposto a Sanqiange
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 mai 2023 às 18:05

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 18:05

O influenciador digital conhecido como Sanqiange ou Brother Three Thousand (Irmão Três Mil) - identificado por seu sobrenome na vida real, Wang - morreu aos 34 anos, após uma transmissão ao vivo no Douyin, uma versão chinesa do TikTok. Ele ingeriu várias garrafas de Baijiu, uma bebida com teor alcoólico entre 30% e 60%, de acordo com o jornal Shangyou News, citado em reportagem no site da CNN. O caso aconteceu em 16 de maio e está repercutindo neste sábado (27).
De acordo com a publicação, os influenciadores competem entre si em desafios para receber prêmios do público. Quem perde, tem que cumprir um castigo, como esse que foi imposto a Sanqiange.
"Não sei quanto ele havia consumido antes de eu sintonizar. Mas na última parte do vídeo, eu o vi terminar três garrafas antes de começar a quarta", disse um amigo do influenciador chinês, identificado apenas como Zhao, ao Shangyou News. "O desafio terminou por volta de 1h, e ele foi encontrado morto, pela família, às 13h do dia seguinte", acrescentou.
Ingestão de bebida alcoólica
O influenciador digital morreu aos 34 anos, após uma transmissão ao vivo no Douyin, uma versão chinesa do TikTok Crédito: Reprodução
Ainda segundo a publicação, Sanqiange foi descrito por Zhao como uma pessoa "decente" e que tinha um histórico de se filmar participando de concursos semelhantes envolvendo álcool e postando-os na rede social chinesa.
As transmissões ao vivo na China movimentam muito dinheiro em publicidade, de acordo com a CNN. Por isso, os streamers tendem a impor desafios incomuns entre eles e a ostentar uma vida de luxo.

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