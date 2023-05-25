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Falha na bateria

Cigarro eletrônico explode em avião e incêndio deixa passageiros em pânico

Investigações de autoridades suíças concluíram que o incêndio havia sido causado por um descontrole térmico em um cigarro eletrônico que havia sido embalado em uma das sacolas dentro da bagagem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mai 2023 às 16:10

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 16:10

Imagens feitas por um passageiro mostram pessoas tentando apagar incêndio durante o voo
Imagens feitas por um passageiro mostram pessoas tentando apagar incêndio durante o voo Crédito: Redes sociais
Os passageiros de um avião ficaram assustados quando o cigarro eletrônico de um homem repentinamente explodiu durante um voo na última quinta-feira (18). O incêndio fez com que muitas pessoas temessem ameaça de bomba.
A confusão ocorreu depois que um cigarro eletrônico com defeito explodiu em um compartimento superior da aeronave. O objeto pertencia a um dos passageiros.
Momentos depois, os passageiros viram a fumaça. Os comissários de voo encontraram duas malas em chamas e vários passageiros as agarraram e, corajosamente, tentaram apagar o fogo com as próprias mãos. 
Embora o incidente tenha sido resolvido rapidamente, a aeronave teve que voltar para Genebra, na Suíça, por precaução. O avião pousou em segurança no aeroporto da cidade e foi recebido pelos serviços de emergência, que embarcaram e inspecionaram a aeronave. Nenhum passageiro relatou ferimentos.
As autoridades suíças iniciaram uma investigação logo depois e concluíram que o incêndio havia sido causado por um "descontrole térmico" - uma falha na bateria - em um cigarro eletrônico que havia sido embalado em uma das sacolas dentro da bagagem. Segundo a EasyJet, os 191 passageiros que foram prejudicados finalmente voaram para o Aeroporto Schiphol de Amsterdã no dia seguinte.
As orientações a passageiros dizem que são permitidos cigarros eletrônicos de no máximo duas baterias na bagagem de mão, mas eles não devem ser colocados nos compartimentos.

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