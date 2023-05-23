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Tragédia

Homem que sobreviveu a um câncer morre atingido por árvore na Inglaterra

O incidente ocorreu em 9 de junho de 2015, quando Lukasz estava com três amigos na Reserva Natural Low Hall, em Walthamstow, no norte de Londres
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mai 2023 às 12:01

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 12:01

Lukasz Costazza, 30, que sobreviveu a um câncer quando era adolescente, morreu tragicamente em um acidente, após uma árvore cair sobre ele em um parque, conforme revelado esta semana, em um inquérito em andamento na Inglaterra.
O incidente ocorreu em 9 de junho de 2015, quando Lukasz estava com três amigos na Reserva Natural Low Hall, em Walthamstow, no norte de Londres.
A vítima estava descansando ao lado de uma árvore velha, que repentinamente caiu sobre ela em um parque na Inglaterra
A vítima estava descansando ao lado de uma árvore velha, que repentinamente caiu sobre ela em um parque na Inglaterra Crédito: Reprodução/Google Maps
Ele estava descansando ao lado de uma árvore antiga e morta, que acabou desabando sobre ele.
Lukasz já estava morto quando paramédicos e policiais chegaram ao local, 15 minutos após o acidente.
Uma testemunha, Kacper Zbeig, relatou à polícia que o amigo estava dormindo quando a árvore caiu, causando ferimentos graves em sua cabeça e pescoço.
Segundo um comunicado da família, Lukasz era trabalhador, focado na família e havia vencido uma batalha contra o câncer quando tinha 16 anos e que, mesmo com poucas chances de sobrevivência, aprendeu a valorizar a segunda chance que ganhara na vida.
A polícia e o Executivo de Saúde e Segurança investigaram se as acusações de homicídio culposo corporativo deveriam ser feitas contra o Conselho Municipal de Waltham Forest e a empresa Gristwood & Toms, responsável pela manutenção das árvores na área. No entanto, concluiu-se que havia poucas chances de condenação realista e nenhuma acusação foi feita.

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