Homem que sobreviveu a um câncer morre atingido por árvore na Inglaterra

Lukasz Costazza, 30, que sobreviveu a um câncer quando era adolescente, morreu tragicamente em um acidente, após uma árvore cair sobre ele em um parque, conforme revelado esta semana, em um inquérito em andamento na Inglaterra.

O incidente ocorreu em 9 de junho de 2015, quando Lukasz estava com três amigos na Reserva Natural Low Hall, em Walthamstow, no norte de Londres.

A vítima estava descansando ao lado de uma árvore velha, que repentinamente caiu sobre ela em um parque na Inglaterra Crédito: Reprodução/Google Maps

Ele estava descansando ao lado de uma árvore antiga e morta, que acabou desabando sobre ele.

Lukasz já estava morto quando paramédicos e policiais chegaram ao local, 15 minutos após o acidente.

Uma testemunha, Kacper Zbeig, relatou à polícia que o amigo estava dormindo quando a árvore caiu, causando ferimentos graves em sua cabeça e pescoço.

Segundo um comunicado da família, Lukasz era trabalhador, focado na família e havia vencido uma batalha contra o câncer quando tinha 16 anos e que, mesmo com poucas chances de sobrevivência, aprendeu a valorizar a segunda chance que ganhara na vida.