Indonésia encontra caixas-pretas de avião que caiu com 62 a bordo

As duas caixas-pretas do avião que caiu neste sábado (9) na costa de Jacarta, com 62 pessoas a bordo, foram localizadas neste domingo (10), anunciaram autoridades indonésias, e podem ser essenciais para ajudar os especialistas a determinar as causas do acidente.
Horas antes, equipes de mergulhadores encontraram partes de corpos, destroços da fuselagem da aeronave e roupas. "Localizamos as caixas-pretas, as duas", anunciou Soerjanto Tjahjanto, chefe do Comitê de Segurança dos Transportes, que faz parte do Ministério dos Transportes.
O avião da companhia aérea indonésia Sriwijaya Air que voava de Jacarta a Pontianak, na parte indonésia da ilha de Bornéu, perdeu contato com os controladores de tráfego aéreo no sábado, pouco depois das 14h40 (4h40 em Brasília), cerca de quatro minutos após decolar.
Até o momento, as autoridades não forneceram detalhes sobre as possíveis causas do ocorrido. "Nesta manhã recebemos duas malas, uma com os pertences de passageiros e a outra com partes de corpos", disse o porta-voz da polícia de Jacarta. A polícia "está trabalhando para identificá-los." O presidente da Indonésia, Joko Widodo, expressou "profundas condolências" e exortou os cidadãos a "orar juntos para que as vítimas sejam encontradas".
Os primeiros destroços encontrados foram levados para o principal porto de Jacarta, incluindo um pneu do avião e um short rosa infantil. Centenas de membros dos serviços de resgate e da Marinha, além de dez navios de guerra, participam das buscas.
Mergulhadores colocaram faróis laranja em pelo menos três locais, e sonares são usados para localizar a fuselagem. O avião, que partiu do aeroporto internacional Soekarno-Hata, desapareceu dos radares logo após a decolagem, enquanto sobrevoava o mar de Java, perto de ilhas turísticas. Cinquenta passageiros --entre os quais, 10 crianças-- e 12 membros da tripulação estavam a bordo. Todos eles são indonésios, segundo as autoridades.
As famílias dos passageiros, muito angustiadas, ainda aguardam notícias. "Tenho quatro membros da minha família no avião: minha esposa e meus três filhos", disse Yaman Zai, que os esperava no aeroporto de Pontianak, chorando. "Minha esposa me mandou uma foto do bebê hoje... Como posso não ficar com o coração partido?"
De acordo com dados do site FlightRadar24, a aeronave atingiu uma altitude de quase 11.000 pés (3.350 m) antes de cair para 250 pés. Ela então perdeu contato com a torre de controle. O ministro dos Transportes, Budi Karya Sumadi, disse que a aeronave pareceu desviar de sua rota pouco antes de desaparecer. Condições meteorológicas ruins, erro de pilotagem ou problemas técnicos são os possíveis fatores neste acidente, segundo Gerry Soejatman, analista em aviação em Jacarta.