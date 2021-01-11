Indonésia encontra caixas-pretas de avião que caiu com 62 a bordo

Restos suspeitos do vôo SJ 182 da Sriwijaya Air no porto do Terminal Internacional de Contêineres de Jacarta Crédito: Reuters/Folhapress

Horas antes, equipes de mergulhadores encontraram partes de corpos, destroços da fuselagem da aeronave e roupas. "Localizamos as caixas-pretas, as duas", anunciou Soerjanto Tjahjanto, chefe do Comitê de Segurança dos Transportes, que faz parte do Ministério dos Transportes.

O avião da companhia aérea indonésia Sriwijaya Air que voava de Jacarta a Pontianak, na parte indonésia da ilha de Bornéu, perdeu contato com os controladores de tráfego aéreo no sábado, pouco depois das 14h40 (4h40 em Brasília), cerca de quatro minutos após decolar.

Até o momento, as autoridades não forneceram detalhes sobre as possíveis causas do ocorrido. "Nesta manhã recebemos duas malas, uma com os pertences de passageiros e a outra com partes de corpos", disse o porta-voz da polícia de Jacarta. A polícia "está trabalhando para identificá-los." O presidente da Indonésia, Joko Widodo, expressou "profundas condolências" e exortou os cidadãos a "orar juntos para que as vítimas sejam encontradas".

Os primeiros destroços encontrados foram levados para o principal porto de Jacarta, incluindo um pneu do avião e um short rosa infantil. Centenas de membros dos serviços de resgate e da Marinha, além de dez navios de guerra, participam das buscas.

Mergulhadores colocaram faróis laranja em pelo menos três locais, e sonares são usados para localizar a fuselagem. O avião, que partiu do aeroporto internacional Soekarno-Hata, desapareceu dos radares logo após a decolagem, enquanto sobrevoava o mar de Java, perto de ilhas turísticas. Cinquenta passageiros --entre os quais, 10 crianças-- e 12 membros da tripulação estavam a bordo. Todos eles são indonésios, segundo as autoridades.

As famílias dos passageiros, muito angustiadas, ainda aguardam notícias. "Tenho quatro membros da minha família no avião: minha esposa e meus três filhos", disse Yaman Zai, que os esperava no aeroporto de Pontianak, chorando. "Minha esposa me mandou uma foto do bebê hoje... Como posso não ficar com o coração partido?"