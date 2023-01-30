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Fuga maluca

Homem furta viatura, capota e quase é pego por trem nos EUA

Suspeito furtou o carro de um policial que fazia uma blitz, desobedeceu à ordem do agente e saiu em alta velocidade; durante a fuga, o homem perdeu o controle do veículo e bateu contra os trilhos do trem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2023 às 15:03

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 15:03

Um homem escapou por pouco de ser atropelado por um trem após furtar um carro da polícia de Atlanta, nos Estados Unidos. O suspeito, de 29 anos, levou o carro de um policial que fazia uma blitz na tarde de sábado (28). O agente chegou a perceber a invasão e pediu que o homem saísse do veículo, mas ele desobedeceu à ordem e saiu em alta velocidade.
O agente acionou colegas via rádio, dando início a uma perseguição com direito a helicóptero com câmeras de calor. Segundo a emissora WSB-TV, a fuga maluca terminou apenas quando o suspeito, identificado como Mickal Parker, perdeu o controle da direção e bateu o veículo contra trilhos ferroviários, capotando e ficando preso na linha.
Imagens feitas pela unidade aérea da polícia registraram que o suspeito escapou por pouco de ser atingido por um trem, sendo retirado de dentro da viatura pela equipe da própria polícia. Parker sofreu apenas ferimentos leves e foi preso em flagrante por roubo, fuga, direção imprudente, obstrução de Justiça e danos ao patrimônio público.
Motorista capotou o veículo e ficou preso na linha de trem em Atlanta, nos EUA
Motorista capotou o veículo e ficou preso na linha de trem em Atlanta, nos EUA Crédito: Departamento de Polícia de Atlanta | Divulgação
As autoridades não informaram o conteúdo do depoimento e possível motivação do suspeito.

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