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Realeza britânica

Rei Charles 3° pode quebrar o silêncio após exposição de Harry sobre a família real

Príncipe Harry revelou intimidades da família real no livro "Spare" ("O Que Sobra", na versão brasileira) e no documentário "Harry & Meghan" (Netflix), como brigas físicas entre ele e o irmão William
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jan 2023 às 12:53

Publicado em 29 de Janeiro de 2023 às 12:53

Em resposta ao príncipe Harry, que revelou intimidades da família real no livro "Spare" ("O Que Sobra", na versão brasileira) e no documentário "Harry & Meghan" (Netflix), como brigas físicas entre ele e o irmão William, o rei Charles 3º poderá quebrar o silêncio sobre o assunto enquanto se prepara para uma entrevista para a BBC, emissora estatal britânica. As informações são do tabloide britânico Mirror.
Charles, 74, será coroado em 6 de maio e, ainda segundo o Mirror, teria pedido ao arcebispo de Canterbury para ajudar a chegar a um acordo para que Harry, 38, e Meghan Markle, 41, comparecessem ao evento histórico.
Rei Charles III sofre de rosácea vascular
Rei Charles III será coroado em 6 de maio Crédito: Reuters/Folhapress
De acordo com o tabloide, o rei sentiria que a ausência do casal seria uma distração maior do que a presença deles em si. E, por essa razão, estaria disposto a oferecer concessões para persuadi-los a comparecer.
Se o palácio concordar com a entrevista à emissora estatal, Charles pode esclarecer o drama do chamado "Megxit" (uma referência ao "Brexit", a saída do Reino Unido da União Europeia), no qual Harry e Meghan deixaram de trabalhar como membros da família real.
Charles, o príncipe William, 40, e sua esposa Kate Middleton, 41, mantiveram silêncio após a exposição de Harry, que também incluem alegações como um desentendimento entre Meghan e Kate sobre vestidos e o relacionamento difícil dos dois príncipes com a rainha consorte Camilla, 75.
Enquanto o rei deseja ter o casal presente para sua coroação, o Mail on Sunday relata que o príncipe William tem reservas quanto à presença deles.
Fontes disseram ao jornal que o futuro rei estaria preocupado com o fato de seu irmão ofuscar o evento, usando-o como uma "manobra".

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