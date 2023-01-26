Empresa paga até R$ 5 mil para quem comer queijo antes de dormir

Uma empresa de colchões norte-americana anunciou que está oferecendo US$ 1 mil (cerca de R$ 5 mil) para voluntários que aceitem um "desafio" inusitado: comer lanches com queijo antes de dormir.

A Sleep Junkies procura cinco pessoas para um estudo que tem o objetivo de atestar a veracidade da crença de que ingerir laticínios antes de dormir causa pesadelos. "Também queremos saber, se isso for verdade, se diferentes queijos têm mais efeito do que outros", afirmou a empresa, em um comunicado.

Lanches com queijo, como o da imagem, devem ser consumidos pelos participantes antes de dormir Crédito: Shutterstock

As "cobaias" da pesquisa terão de monitorar o sono e oferecer avaliações por escrito da qualidade do mesmo, bem como do nível de energia experimentado durante o dia. Além disso, também serão requeridos relatórios sobre sonhos e pesadelos após o consumo de produtos à base de queijo.

"Também estamos cientes de que não são apenas os pesadelos que podem prejudicar uma boa noite de sono, por isso queríamos ver se havia uma ligação entre os diferentes tipos de queijo e outros sintomas que podem deixar você inquieto", disse Dorothy Chambers, porta-voz da empresa.

O estudo terá duração de três meses, ao fim dos quais a recompensa será oferecida aos participantes.