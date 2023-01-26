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Estudo

Empresa paga até R$ 5 mil para quem comer queijo antes de dormir

Organização quer fazer estudo para checar a crença de que ingerir laticínios antes de dormir causa pesadelos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jan 2023 às 13:08

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 13:08

Uma empresa de colchões norte-americana anunciou que está oferecendo US$ 1 mil (cerca de R$ 5 mil) para voluntários que aceitem um "desafio" inusitado: comer lanches com queijo antes de dormir.
A Sleep Junkies procura cinco pessoas para um estudo que tem o objetivo de atestar a veracidade da crença de que ingerir laticínios antes de dormir causa pesadelos. "Também queremos saber, se isso for verdade, se diferentes queijos têm mais efeito do que outros", afirmou a empresa, em um comunicado.
Lanche
Lanches com queijo, como o da imagem, devem ser consumidos pelos participantes antes de dormir Crédito: Shutterstock
As "cobaias" da pesquisa terão de monitorar o sono e oferecer avaliações por escrito da qualidade do mesmo, bem como do nível de energia experimentado durante o dia. Além disso, também serão requeridos relatórios sobre sonhos e pesadelos após o consumo de produtos à base de queijo.
"Também estamos cientes de que não são apenas os pesadelos que podem prejudicar uma boa noite de sono, por isso queríamos ver se havia uma ligação entre os diferentes tipos de queijo e outros sintomas que podem deixar você inquieto", disse Dorothy Chambers, porta-voz da empresa.
O estudo terá duração de três meses, ao fim dos quais a recompensa será oferecida aos participantes.
Para ingressar na pesquisa, é necessário ter ao menos 21 anos, possuir algum aparelho capaz de monitorar o sono, ter uma rotina de sono consistente e dormir sozinho durante o período do estudo. A empresa também ressalta que os participantes não podem ser intolerantes à lactose.

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