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Flórida

Homem armado é preso ao sequestrar filho e o usar como escudo nos EUA

Pai foi acusado de sequestro a mão armada pela mãe do bebê de um ano. Brandon Matthew estava dirigindo de forma imprudente e desobedeceu os agentes da polícia, utilizando a criança como escudo humano ao sair do carro

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 15:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2022 às 15:50
Um homem de 27 anos foi preso após usar o próprio filho como escudo humano em Palm Coast, na Flórida (EUA). Segundo a Polícia do Condado de Flager, Brandon Matthew foi acusado de sequestro a mão armada pela mãe do bebê de um ano.
Brandon Matthew foi preso após utilizar o próprio filho como escudo humano na Flórida, Estados Unidos
Brandon Matthew foi preso após utilizar o próprio filho como escudo humano na Flórida, Estados Unidos Crédito: Reprodução | Câmeras de videomonitoramento
O caso ocorreu na terça-feira (27), por volta das 18h. Ao atender ao chamado da mãe, os agentes da polícia encontraram Brandon dirigindo "de forma imprudente". Ele se recusou a parar e acelerou o veículo, chegando até o estacionamento de uma rede de fast food.
O homem teria deixado o carro próximo do drive-thru e saiu do veículo com a criança nos braços, como escudo humano, recusando-se a obedecer aos policiais.
Um vídeo gravado por uma câmera acoplada na roupa de um policial mostra o momento em que os agentes abordam Brandon. Nas cenas, é possível observar que ele coloca a criança em frente ao corpo, enquanto tenta fugir dos policiais. Os agentes utilizam um taser -uma arma de choque- e o homem cai no chão. Na sequência, eles resgatam a criança.
Segundo a polícia, os paramédicos foram chamados para tratar os ferimentos do suspeito. "Este é um caso de uma situação doméstica que se torna violenta, colocando uma criança de 1 ano e motoristas inocentes em perigo", disse o xerife do condado de Flagler, Rick Staly. Ele informou que a criança não se machucou e foi entregue à mãe imediatamente após o ocorrido.
O homem foi preso e acusado de sequestro, uso de menor como escudo, resistência com violência, negligência infantil, fuga e evasão e direção imprudente. Segundo a polícia, Brandon não tem antecedentes criminais.

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