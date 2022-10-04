Homem armado é preso ao sequestrar filho e o usar como escudo nos EUA

Um homem de 27 anos foi preso após usar o próprio filho como escudo humano em Palm Coast, na Flórida (EUA). Segundo a Polícia do Condado de Flager, Brandon Matthew foi acusado de sequestro a mão armada pela mãe do bebê de um ano.

Brandon Matthew foi preso após utilizar o próprio filho como escudo humano na Flórida, Estados Unidos Crédito: Reprodução | Câmeras de videomonitoramento

O caso ocorreu na terça-feira (27), por volta das 18h. Ao atender ao chamado da mãe, os agentes da polícia encontraram Brandon dirigindo "de forma imprudente". Ele se recusou a parar e acelerou o veículo, chegando até o estacionamento de uma rede de fast food.

O homem teria deixado o carro próximo do drive-thru e saiu do veículo com a criança nos braços, como escudo humano, recusando-se a obedecer aos policiais.

Um vídeo gravado por uma câmera acoplada na roupa de um policial mostra o momento em que os agentes abordam Brandon. Nas cenas, é possível observar que ele coloca a criança em frente ao corpo, enquanto tenta fugir dos policiais. Os agentes utilizam um taser -uma arma de choque- e o homem cai no chão. Na sequência, eles resgatam a criança.

Segundo a polícia, os paramédicos foram chamados para tratar os ferimentos do suspeito. "Este é um caso de uma situação doméstica que se torna violenta, colocando uma criança de 1 ano e motoristas inocentes em perigo", disse o xerife do condado de Flagler, Rick Staly. Ele informou que a criança não se machucou e foi entregue à mãe imediatamente após o ocorrido.