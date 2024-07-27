Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Harris e Trump estão empatados na margem de erro, aponta pesquisa
Eleições nos EUA

Harris e Trump estão empatados na margem de erro, aponta pesquisa

Nova pesquisa foi realizada pelo Wall Street Journal; negros, latinos e jovens impulsionam candidata democrata reduzindo vantagem que republicano possuía em pesquisas anteriores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jul 2024 às 21:00

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 21:00

A corrida presidencial dos EUA entre Kamala Harris e Donald Trump está empatada na margem de erro, de acordo com uma nova pesquisa do Wall Street Journal. O ex-presidente republicano lidera a atual vice-presidente por 49% a 47%, mas dentro da margem de erro de mais ou menos 3,1 pontos porcentuais, os candidatos estão empatados. Trump tinha uma vantagem de seis pontos no início deste mês sobre o presidente Joe Biden, antes dele sair da corrida e apoiar Harris.
Em um teste de votação que incluiu Robert F. Kennedy Jr. e outros candidatos independentes e de terceiros, Harris recebe 45% e Trump obtém 44%. Kennedy é apoiado por apenas 4% e 5% permanecem indecisos. Biden estava atrás na disputa por seis pontos na última pesquisa.
Eleitores negros, latinos e jovens demonstraram maior apoio a Harris do que a Biden em uma pesquisa realizada nos dias após seu desempenho no debate em 27 de junho.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES AMERICANAS

Obama apoia Kamala Harris: 'Tem visão, caráter e força'

Kamala lança vídeo de campanha com música de Beyoncé

Kamala defende casamento gay e diz que 'extremistas' atacam liberdades

Nova pesquisa mostra Trump em vantagem sobre Kamala

Kamala já tem número de delegados necessário para ser candidata, diz agência

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Kamala Harris Eleições nos EUA Pesquisa Eleitoral
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados