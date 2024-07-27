Harris e Trump estão empatados na margem de erro, aponta pesquisa

A corrida presidencial dos EUA entre Kamala Harris e Donald Trump está empatada na margem de erro, de acordo com uma nova pesquisa do Wall Street Journal. O ex-presidente republicano lidera a atual vice-presidente por 49% a 47%, mas dentro da margem de erro de mais ou menos 3,1 pontos porcentuais, os candidatos estão empatados. Trump tinha uma vantagem de seis pontos no início deste mês sobre o presidente Joe Biden, antes dele sair da corrida e apoiar Harris.