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Conselho de Segurança

Hamas x Israel: Brasil fará reunião neste domingo (8) na ONU

Encontro está agendado para às 16h, no horário de Brasília, é fechado e tem como objetivo discutir a situação no Oriente Médio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 out 2023 às 16:59

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 16:59

O Brasil, ao lado de outros membros, convocou uma reunião de emergência para este domingo (8), no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) por conta da guerra declarada pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após ataque do grupo Hamas a Israel, na Faixa de Gaza, neste sábado (7). O país está na presidência rotativa do órgão durante o mês de outubro.
O encontro é fechado e tem como objetivo discutir a situação no Oriente Médio, incluindo a questão palestina, conforme nota à imprensa. A reunião está agendada para este domingo, às 15 horas de Nova York — às 16h de Brasília.
Escombros de edifício na Palestina após Israel revidar ataque feito pelo Hamas Crédito: FATIMA SHBAIR/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O país condenou mais cedo os bombardeios e ataques feitos a Israel a partir da Faixa de Gaza neste sábado (7) e já havia sinalizado que, na qualidade de presidente do Conselho de Segurança, convocaria uma reunião de emergência do órgão máximo de decisão da ONU. Ataques já deixaram mais de 400 mortos dos dois lados e milhares de feridos.
"Ao reiterar que não há justificativa para o recurso à violência, sobretudo contra civis, o governo brasileiro exorta todas as partes a exercerem máxima contenção a fim de evitar a escalada da situação", disse o Ministério das Relações Exteriores, em nota.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o Brasil "não poupará" esforços, inclusive na presidência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), para evitar a escalada do conflito entre Israel e o grupo extremista palestino Hamas.
"O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da Presidência do Conselho de Segurança da ONU", escreveu o brasileiro em sua conta oficial no X, antigo Twitter.

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