Hamas x Israel: Brasil fará reunião neste domingo (8) na ONU

O encontro é fechado e tem como objetivo discutir a situação no Oriente Médio, incluindo a questão palestina, conforme nota à imprensa. A reunião está agendada para este domingo, às 15 horas de Nova York — às 16h de Brasília.

Escombros de edifício na Palestina após Israel revidar ataque feito pelo Hamas Crédito: FATIMA SHBAIR/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O país condenou mais cedo os bombardeios e ataques feitos a Israel a partir da Faixa de Gaza neste sábado (7) e já havia sinalizado que, na qualidade de presidente do Conselho de Segurança, convocaria uma reunião de emergência do órgão máximo de decisão da ONU. Ataques já deixaram mais de 400 mortos dos dois lados e milhares de feridos.

"Ao reiterar que não há justificativa para o recurso à violência, sobretudo contra civis, o governo brasileiro exorta todas as partes a exercerem máxima contenção a fim de evitar a escalada da situação", disse o Ministério das Relações Exteriores, em nota.