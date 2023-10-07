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Ataque surpresa do Hamas

Lula se diz chocado com ataque a Israel e pede volta das negociações de paz

Brasil ocupa presidência do Conselho de Segurança da ONU e convocou reunião de emergência para discutir escalada do conflito
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 out 2023 às 14:53

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 14:53

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se disse "chocado" com ataques que atingiram Israel neste sábado (7) e afirmou que o Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito no exercício da Presidência do Conselho de Segurança da ONU.
"Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas", destacou o presidente brasileiro nas redes sociais.
"O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da Presidência do Conselho de Segurança da ONU. Conclamo a comunidade internacional a trabalhar para que se retomem imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado Palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados", concluiu.
Brasil convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que preside este mês. Ao confirmar a reunião, o governo brasileiro reiterou o compromisso com a solução de dois Estados, um israelense e outro palestino, e destacou a necessidade de retomada das negociações para o estabelecimento de uma paz duradoura na região.
O conflito iniciado este fim de semana com um ataque sem precedentes do Hamas já deixou ao menos 298 mortos. Israel retaliou com novos bombardeios na Faixa de Gaza e declarou guerra.
O Itamaraty também afirmou que a continuidade do conflito em Israel e na Palestina não é uma "alternativa viável" e considerou ser "urgente a retomada de negociações de paz". O governo brasileiro também pediu que os dois lados no confronto evitem a escalada da situação.

Leia a íntegra da nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores

O governo brasileiro condena a série de bombardeios e ataques terrestres realizados hoje em Israel a partir da Faixa de Gaza, provocando a morte de ao menos 20 cidadãos israelenses, além de mais de 500 feridos. Expressa condolências aos familiares das vítimas e manifesta sua solidariedade ao povo de Israel.

Ao reiterar que não há justificativa para o recurso à violência, sobretudo contra civis, o governo brasileiro exorta todas as partes a exercerem máxima contenção a fim de evitar a escalada da situação.

Não há, até o momento, notícia de vítimas entre a comunidade brasileira em Israel e na Palestina.

O Brasil lamenta que em 2023, ano do 30º aniversário dos Acordos de Paz de Oslo, se observe deterioração grave e crescente da situação securitária entre Israel e Palestina.

Na qualidade de Presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil convocará reunião de emergência do órgão.

O governo brasileiro reitera seu compromisso com a solução de dois Estados, com Palestina e Israel convivendo em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Reafirma, ainda, que a mera gestão do conflito não constitui alternativa viável para o encaminhamento da questão israelo-palestina, sendo urgente a retomada das negociações de paz.

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