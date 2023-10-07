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Guerra declarada

Brasil convoca reunião na ONU após ataques do Hamas em Israel

Segundo o governo federal, até o momento não há informações de vítimas brasileiras, seja em Israel ou na Palestina
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 out 2023 às 14:23

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 14:23

Fumaça sobe de uma explosão causada por um ataque aéreo israelense na Faixa de Gaza, neste sábado, 7 de outubro de 2023. O grupo palestino Hamas lançou ataque surpresa a partir da Faixa de Gaza em várias regiões de Israel
Grupo palestino Hamas lançou ataque surpresa a partir da Faixa de Gaza em várias regiões de Israel Crédito: HATEM MOUSSA/AP
O governo brasileiro condenou, neste sábado (7), os ataques de mísseis do Hamas a Israel, que deixaram ao menos 298 mortos, sendo 100 em Israel e 198 na Faixa de Gaza — essas últimas tendo sido mortas na retaliação israelense — e outras centenas feridas em solo israelense, e anunciou que vai convocar uma reunião de emergência no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
O governo israelense declarou que está "em guerra", após a ofensiva sem precedentes de insurgentes da Palestina, e respondeu contra-atacando alvos em Gaza. 
O Brasil exerce ao longo de outubro a presidência rotativa do Conselho de Segurança, em Nova York, e tem a prerrogativa de convocar reuniões de última hora para discutir situações graves de segurança no mundo.
"Na qualidade de Presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil convocará reunião de emergência do órgão", disse o Ministério das Relações Exteriores, em nota.

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O Itamaraty afirmou que a continuidade do conflito em Israel e na Palestina não é uma "alternativa viável" e considerou ser "urgente a retomada de negociações de paz". O governo brasileiro pediu que os dois lados no confronto evitem a escalada da situação.
"O governo brasileiro reitera seu compromisso com a solução de dois Estados, com Palestina e Israel convivendo em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Reafirma, ainda, que a mera gestão do conflito não constitui alternativa viável para o encaminhamento da questão israelo-palestina, sendo urgente a retomada das negociações de paz", disse o Itamaraty.
Segundo o governo federal, até o momento não há informações de vítimas brasileiras, seja em Israel ou na Palestina.

Leia a íntegra da nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores

O governo brasileiro condena a série de bombardeios e ataques terrestres realizados hoje em Israel a partir da Faixa de Gaza, provocando a morte de ao menos 20 cidadãos israelenses, além de mais de 500 feridos. Expressa condolências aos familiares das vítimas e manifesta sua solidariedade ao povo de Israel.

Ao reiterar que não há justificativa para o recurso à violência, sobretudo contra civis, o governo brasileiro exorta todas as partes a exercerem máxima contenção a fim de evitar a escalada da situação.

Não há, até o momento, notícia de vítimas entre a comunidade brasileira em Israel e na Palestina.

O Brasil lamenta que em 2023, ano do 30º aniversário dos Acordos de Paz de Oslo, se observe deterioração grave e crescente da situação securitária entre Israel e Palestina.

Na qualidade de Presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil convocará reunião de emergência do órgão.

O governo brasileiro reitera seu compromisso com a solução de dois Estados, com Palestina e Israel convivendo em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Reafirma, ainda, que a mera gestão do conflito não constitui alternativa viável para o encaminhamento da questão israelo-palestina, sendo urgente a retomada das negociações de paz.

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