Israel x palestinos: o que explica maior onda de violência em 20 anos na Cisjordânia

Israel iniciou nesta semana a maior operação militar na Cisjordânia nos últimos 20 anos, o que resultou na morte de mais de dez palestinos e de um militar israelense, além de dezenas de feridos.
A ação ocorre no campo de refugiados de Jenin. A área enfrenta superlotação: há cerca de 14 mil moradores em menos de meio quilômetro quadrado.
Segundo o exército israelense, o objetivo da operação foi destruir "infraestrutura terrorista" e desarmar milícias.
A repórter Laís Alegretti explica o que levou a essa nova onda de violência na Cisjordânia.