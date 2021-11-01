Guterres pede a líderes que reforcem promessas climáticas

Secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres Crédito: ONU / Jean-Marc Ferré / Arquivo

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse nesta segunda-feira (1º) a líderes mundiais que o fracasso em uma conferência sobre o aquecimento global significa que deveriam voltar com promessas aprimoradas a cada ano, em vez de o atual cronograma de cinco anos acordado.

"Se os compromissos forem insuficientes ao final desta conferência, os países devem revisar seus planos e políticas climáticas nacionais - não a cada cinco anos, mas a cada ano e a cada momento", afirmou Guterres na cerimônia de abertura da 26ª Conferência do Clima (COP26) em Glasgow, na Escócia.