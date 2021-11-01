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Secretário-geral da ONU

Guterres pede a líderes que reforcem promessas climáticas

Segundo o secretário-geral da ONU, "se compromissos forem insuficientes ao final desta conferência, países devem revisar políticas climáticas nacionais - a cada ano e a cada momento"
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 nov 2021 às 14:56

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 14:56

Secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres
Secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres Crédito: ONU / Jean-Marc Ferré / Arquivo
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse nesta segunda-feira (1º) a líderes mundiais que o fracasso em uma conferência sobre o aquecimento global significa que deveriam voltar com promessas aprimoradas a cada ano, em vez de o atual cronograma de cinco anos acordado.
"Se os compromissos forem insuficientes ao final desta conferência, os países devem revisar seus planos e políticas climáticas nacionais - não a cada cinco anos, mas a cada ano e a cada momento", afirmou Guterres na cerimônia de abertura da 26ª Conferência do Clima (COP26) em Glasgow, na Escócia.
O secretário acrescentou que muitas vezes há "um déficit de credibilidade e um superávit de confusão sobre as reduções de emissões e metas líquidas de zero". Ele disse ainda que as Nações Unidas estão criando um grupo de especialistas para medir e analisar os compromissos de net zero de atores não estatais.

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