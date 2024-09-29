Guerra total no Oriente Médio 'deve ser evitada', diz Biden

Biden opinou sobre um conflito maior. Ao ser questionado por um jornalista sobre a possibilidade de evitar um conflito mais amplo na região, Biden respondeu: "Deve ser evitado. Realmente deve ser evitado".

Joe Biden, presidente dos EUA Crédito: Reuters/Folhapress

Líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi morto neste sábado (28) . Biden deixou claro seu apoio aos atos do governo de Benjamin Netanyahu. Em comunicado, afirmou que "Nasrallah e o grupo terrorista que ele liderava, o Hezbollah, foram responsáveis pela morte de centenas de norte-americanos em um reinado de terror de quatro décadas".

CONFLITOS NO ORIENTE MÉDIO

Novos ataques de Israel no Líbano neste domingo (29) deixaram ao menos 77 mortos em diferentes regiões do país. No fim da tarde, os israelenses também anunciaram um bombardeio contra instalações do grupo paramilitar Houthi em um porto do Iêmen.

Cidades ao sul e ao nordeste do país foram atingidas, diz o Ministério da Saúde do Líbano. Um dos bombardeios atingiu Sidon, a principal cidade do sul, onde 24 pessoas morreram e outras 29 ficaram feridas. Em Baalbek-Hermel foram 21 mortes e 47 feridos. Em Ain al-Delb, 32 morreram e 53 ficaram feridos, apontou o órgão na rede social X.