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Político foi investigado

Governador de Nova York renuncia após denúncias de assédio sexual

Democrata, Cuomo servia desde 2011 como governador do quarto estado mais populoso dos Estados Unidos. A vice-governadora Kathy Hochul assumirá o cargo

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 15:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2021 às 15:26
O governador de Nova York, Andrew Cuomo
O governador de Nova York, Andrew Cuomo Crédito: Reprodução Twitter Andrew Cuomo
Uma semana após virem a público os resultados de uma ampla investigação sobre assédio sexual, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, renunciou ao cargo nesta terça-feira (10).
Democrata, Cuomo servia desde 2011 como governador do quarto estado mais populoso dos Estados Unidos. No último dia 3, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, divulgou os resultados de um inquérito de cinco meses que concluiu que o político assediou sexualmente 11 mulheres e violou leis estaduais e federais enquanto criava um "clima de medo" no ambiente de trabalho.
A vice-governadora Kathy Hochul assumirá o cargo. Advogada de formação, ela trabalhou com questões ligadas a gênero, inclusive com uma campanha para combater justamente o assédio sexual nas universidades americanas.

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