Governador de Nova York renuncia após denúncias de assédio sexual

Uma semana após virem a público os resultados de uma ampla investigação sobre assédio sexual, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, renunciou ao cargo nesta terça-feira (10).

Democrata, Cuomo servia desde 2011 como governador do quarto estado mais populoso dos Estados Unidos. No último dia 3, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, divulgou os resultados de um inquérito de cinco meses que concluiu que o político assediou sexualmente 11 mulheres e violou leis estaduais e federais enquanto criava um "clima de medo" no ambiente de trabalho.