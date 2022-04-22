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No Canadá

Garoto de 3 anos leva currículo a Bombeiros e garante emprego para 2034

Oliver montou currículo falando de seu interesse no combate a incêndios e conseguiu ser classificado para turma de recrutas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 abr 2022 às 11:41

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 11:41

Oliver Lipinski, de três anos de idade, estava passeando com os seus pais, Courtney e Chris, quando se deparou com uma campanha de recrutamento que estava ocorrendo em um quartel de bombeiros. A criança, então, decidiu que também queria concorrer a uma vaga no quartel, porém os pais explicaram que ela precisaria de um currículo com suas informações. Eles ajudaram o pequeno Oliver a montar o documento com seus dados escolares, experiência e, claro, seu grande interesse em combater incêndios.
Ao lado do tenente Andrew Wiersma, Oliver Lipinski exibe seu certificado de membro júnior dos bombeiros.
Ao lado do tenente Andrew Wiersma, Oliver Lipinski exibe seu certificado de membro júnior dos bombeiros. Crédito: Divulgação
Com o currículo em mãos e uma fantasia de bombeiro, ele bateu na porta do Corpo de Bombeiros da cidade de Parksville, no Canadá, e avisou ao tenente Andrew Wiersma: "Quero um emprego."
O jovem aspirante foi convocado para uma entrevista e mostrou que tem conhecimento sobre carros de bombeiros e caminhões, consegui listar até algumas peças dos veículos. Ele assistiu a todos os episódios de uma série de segurança contra incêndio e completou o livro de colorir de combate a incêndios. Ou seja, se mostrou apto e foi aprovado para a turma de recrutas de 2034.
Depois de uma seleção bem-sucedida, Oliver ainda montou a escada do seu caminhão favorito e fez uma visita ao Corpo de Bombeiros, com direito a capacete vermelho, ursinho de pelúcia, biscoitos e até um certificado de membro júnior oficial.
"Ficamos entusiasmados em receber o currículo de Oliver, conduzir sua entrevista e todos estamos ansiosos para recebê-lo na classe de recrutas de 2034 como membro júnior", disse Marc Norris, chefe dos bombeiros.

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