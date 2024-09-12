Finalista do Miss Suíça é morta e triturada em liquidificador pelo marido

Kristina Joksimovic, 38, finalista do Miss Suíça 2008, foi morta brutalmente pelo marido, Thomas, 41. O marido dela teve um recurso de libertação da custódia rejeitado, na quarta-feira (11), pelo Tribunal Federal em Lausanne após admitir ter matado a mulher. De acordo com o Daily Mail, Kristina foi estrangulada e desmembrada com uma serra tico-tico e tesouras de jardim.
Depois, ela foi triturada em um liquidificador pelo companheiro. Os restos mortais dela, mãe de dois filhos, foram encontrados em Binningen, perto de Basileia, na Suíça, em fevereiro. A investigação concluiu que havia "indícios concretos de doença mental" relacionado ao caso. Kristina havia sido estrangulada antes de morrer e o suspeito confessou ter cometido o crime.
Fontes próximas ao casal afirmam que o relacionamento deles estava "em crise há meses". A polícia ainda incluiu "falta de empatia e sangue-frio após matar sua esposa" e "traços sádicos-sociopatas" em Thomas. Após deixar de competir em concursos de beleza, a modelo abriu uma agência para dar cursos a aspirantes a misses. Ela também dava cursos como coach para mulheres em busca de confiança em suas vidas pessoais ou profissionais.