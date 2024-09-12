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Chocante

Finalista do Miss Suíça é morta e triturada em liquidificador pelo marido

Marido de Kristina Joksimovic teria a matado estrangulada, cortado seu corpo com uma serra e triturado parte de seus restos mortais em um liquidificador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 set 2024 às 11:24

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 11:24

A modelo Kristina Joksimovic foi morta e desmembrada pelo marido
A modelo Kristina Joksimovic foi morta e desmembrada pelo marido Crédito: Reprodução/Instagram
Kristina Joksimovic, 38, finalista do Miss Suíça 2008, foi morta brutalmente pelo marido, Thomas, 41. O marido dela teve um recurso de libertação da custódia rejeitado, na quarta-feira (11), pelo Tribunal Federal em Lausanne após admitir ter matado a mulher. De acordo com o Daily Mail, Kristina foi estrangulada e desmembrada com uma serra tico-tico e tesouras de jardim.
Depois, ela foi triturada em um liquidificador pelo companheiro. Os restos mortais dela, mãe de dois filhos, foram encontrados em Binningen, perto de Basileia, na Suíça, em fevereiro. A investigação concluiu que havia "indícios concretos de doença mental" relacionado ao caso. Kristina havia sido estrangulada antes de morrer e o suspeito confessou ter cometido o crime.
Fontes próximas ao casal afirmam que o relacionamento deles estava "em crise há meses". A polícia ainda incluiu "falta de empatia e sangue-frio após matar sua esposa" e "traços sádicos-sociopatas" em Thomas. Após deixar de competir em concursos de beleza, a modelo abriu uma agência para dar cursos a aspirantes a misses. Ela também dava cursos como coach para mulheres em busca de confiança em suas vidas pessoais ou profissionais.

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