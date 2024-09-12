Finalista do Miss Suíça é morta e triturada em liquidificador pelo marido

A modelo Kristina Joksimovic foi morta e desmembrada pelo marido Crédito: Reprodução/Instagram

Kristina Joksimovic, 38, finalista do Miss Suíça 2008, foi morta brutalmente pelo marido, Thomas, 41. O marido dela teve um recurso de libertação da custódia rejeitado, na quarta-feira (11), pelo Tribunal Federal em Lausanne após admitir ter matado a mulher. De acordo com o Daily Mail, Kristina foi estrangulada e desmembrada com uma serra tico-tico e tesouras de jardim.

Depois, ela foi triturada em um liquidificador pelo companheiro. Os restos mortais dela, mãe de dois filhos, foram encontrados em Binningen, perto de Basileia, na Suíça, em fevereiro. A investigação concluiu que havia "indícios concretos de doença mental" relacionado ao caso. Kristina havia sido estrangulada antes de morrer e o suspeito confessou ter cometido o crime.